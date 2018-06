Jetzt live: Meischbergers "Lesung", nächster Tag

Die Freundschaft zwischen Karl-Heinz Grasser und Walter Meischberger wurde im Jahr 2009 auf die Probe gestellt. Der Grund: Jahrelang hatten sie zusammen gearbeitet - erst bei der FPÖ, später in den Rollen als Finanzminister und "strategischer Berater". Und noch später waren sie nicht nur an derselben Firma beteiligt, sondern teilten sich auch ein Büro. Trotzdem: Über Vieles wollen sie nie miteinander gesprochen haben - und genau das sorgte vor knapp neun Jahren für Konflikte.

Damals wurde bekannt, dass Meischberger eine Millionenprovision nicht versteuert hatte, die er rund um die Privatisierung der Bundeswohnungen erhalten hatte. Der Grund: Er hatte laut eigenen Angaben das "Österreich-Konsortium" beraten, das letztlich den Zuschlag bekam. Und zwar ohne das Wissen von Grasser, der damals als Finanzminister die Privatisierung angestoßen hatte. Hinzu kam das Publikwerden von 200.000 nicht-versteuerten Porr-Euros, die Meischberger für seine jahrelange Tätigkeit für den Baukonzern erhalten haben will - und über die Grasser ebenfalls nicht informiert gewesen sein soll. Geflossen sind beide Summen über die zypriotische Briefkastenfirma Astropolis des damaligen PR-Strategen Walter Hochegger - über Italien, die USA bis auf drei Konten in Liechtenstein.

Während Meischberger nun gegenüber Richterin Marion Hohenecker beteuert, nichts Illegales getan, sondern schlichtweg nicht gewusst zu haben, dass er für das Geld Steuern hätte zahlen müssen, hegt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft einen anderen Verdacht. Sie geht davon aus, dass Meischberger, Grasser und Hochegger gemeinsam mit dem Immobilienmakler Ernst Karl Plech Schmiergelder eingeheimst haben - zum einen rund um die Wohnungsvergabe (Stichwort Millionenprovision), zum anderen (Stichwort Porr-Geld) rund um die Einmietung der oberösterreichischen Finanzdienststellen in den Linzer Terminal Tower. Die Genannten bestreiten das vehement, nur Hochegger legte hierzu ein Teilgeständnis ab.

Doch zurück ins Jahr 2009: Damals führte Meischberger eifrig Tagebuch über das "Chaos" in seinem Leben - das Sichten von Unterlagen über diverse Konten, die ständigen - oftmals "Blödsinn" enthaltenen - Medienberichte, oder das Suchen nach Geld, um seine plötzlichen Millionenschulden tilgen zu können. Heute, am 37. Verhandlungstag in Österreichs bislang größtem Korruptionsprozess, ließt er an 9:30 Uhr (weiter) aus seinen damaligen Aufzeichnungen vor - und muss sie erklären.