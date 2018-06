Meischberger: "Wenn der Herr Staatsanwalt immer noch blöd lacht..."

Wie ordentlich ist Walter Meischberger? Diese Frage versuchte Richterin Marion Hohenecker am Vormittag des 37. Verhandlungstages im Korruptionsprozess um die Affären Buwog und Terminal Tower zumindest ein wenig zu beantworten. Nicht sehr, lautet die bislang gefundene Antwort, wie der Zweitangeklagte auch selbst einräumt. Gemeint ist: Er habe stets darauf geachtet, dass er keine Papiere zu Geschäften mit dem Ausland bei sich zu Hause habe – weder Originale noch Kopien –, sondern dass solche bei seinen Vertrauten lägen. Sobald dies sichergestellt gewesen sei, habe er seine Unterlagen entsprechend ausgemistet. Konkret: „Ich musste nichts verwahren, ich habe das alles nicht gebraucht. Und ich bin nicht gut im Administrativen.“

Gut stellte sich Meischberger hingegen an, als es ums Kritisieren ging – und zwar einerseits der Medien und andererseits der Staatsanwaltschaft. So ärgerte er sich einmal mehr darüber, dass im Jahr 2009 – als Meischbergers nicht versteuerte Millionenprovision, die er für seine Beratungen rund um die Privatisierung der Bundeswohnungsgesellschaften 2004 erhalten haben will – seine Selbstanzeige wegen Steuerhinterziehung ebenso den Weg in so manche Zeitung gefunden hatte, wie Protokolle aus seinen Einvernahmen. Daher habe er sich irgendwann dazu entschlossen, bei seiner damaligen Einvernahme „taktische“ Aussagen zu tätigen – folglich, gewisse Namen nicht zu nennen oder sich vage zu halten. Gemeint war: Meischberger nannte 2009 seinen Bankberater W., als es darum ging, wer ihn den Schweizer Vermögensberater Norbert W. empfohlen habe. Heute berichtigt er: Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser habe ihm dessen Namen genannt.

Mit Blick auf die beiden Oberstaatsanwälte Alexander Marchart und Gerald Denk, die sich bei diesen Sätzen Notizen machten, fügte Meischberger hinzu: „Wenn der Herr Staatsanwalt dabei immer noch blöd lacht, dann kann ich ihm auch nicht helfen, aber es wäre nett, wenn er darüber nachdenkt, wie gewisse Dokumente auf den Tischen von Journalisten landen konnten.“ Und: „Es ist mir ein Anliegen, das einmal zu sagen.“

Aktuell konfrontiert Hohenecker Meischberger mit seinen Tagebucheinträgen von 2009, den Protokollen seiner Einvernahmen aus der damaligen Zeit - sowie Dokumenten diverser Banken.