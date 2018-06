Gernot Blümel wirkt so, als wäre er gerade von der Militärakademie ausgemustert worden: Kerzengerade Haltung, akkurater Haarschnitt, höfliches Auftreten. Wobei er den Westpoint-Absolventen durchaus auch in einem Hollywood-Film doubeln könnte.



Ein Hollywood-Star, Charlize Theron, saß schon einmal neben ihm, in Reihe eins beim Sommernachtskonzert in Schönbrunn am vorigen Donnerstag. Blümel vertrat den Kanzler, dessen Veranstaltung das eigentlich ist, erfunden 2004 von Wolfgang Schüssel. Doch Sebastian Kurz ließ sein erstes Sommernachtskonzert – Anna Netrebko hin, Valery Gergiev her – aus.



Zwei Tage später, bei der Eröffnung des Life Ball, war das erneut so. Für einen Abgesandten der ÖVP/FPÖ-Regierung gab es hier zwar nicht viel zu gewinnen – und der Applaus war entsprechend verhalten – aber Blümel stellte sich dennoch im Smoking auf die Bühne und sprach über die politische Verantwortung im Angesicht des diesjährigen Gedenkjahres.



Erneut im Mittelpunkt stand er dann diese Woche bei der zweitägigen Medienenquete im Museumsquartier. Nahezu alles, was in der hiesigen Medienbranche Rang und Namen hat, war gekommen. Und Gernot Blümel war der Zeremonienmeister. Er war auch der Erfinder des Ganzen. Und freute sich sichtlich über die Resonanz. Noch nie sei im Vorfeld so viel über Medien diskutiert worden wie in diesen Tagen, sagte er in seiner Eröffnungsrede. Gernot Blümel ist so etwas wie der türkise Vizekanzler.

