Wien. Während die Neos am Montag ihrem scheidenden Parteichef Matthias Strolz mit einer Torte gratulierten (er feierte am Sonntag seinen 45. Geburtstag), laufen die Vorbereitungen für die Neuaufstellung der Partei. Heute, Dienstag, um zwölf Uhr, wird klar sein, wer bei der Neos-Mitgliederversammlung Ende Juni für welches Amt kandidiert. Und nach den der „Presse“ vorliegenden Informationen stehen bei der Mitgliederversammlung am 23. und 24. Juni einige Änderungen ins pinke Haus.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.06.2018)