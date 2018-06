Grassers erster großer Auftritt

Dass satte 40 Verhandlungstage verstreichen würden, ehe der Hauptangeklagte zur Einvernahme aufgerufen wird - damit hat wirklich niemand gerechnet. Heute ist es endlich soweit: Karl-Heinz Grasser tritt auf. Ja, man darf von Auftritt sprechen. Und klar, Karl-Heinz Grasser spielt die Hauptrolle in dem 15-köpfigen Angeklagten-Ensemble (zwei Angeklagte sind aus gesundheitlichen Gründen verhandlungsunfähig). Der denkmalgeschützte Große Schwurgerichtssaal des Wiener Landesgerichts für Strafsachen wird zur Bühne. Auch ein bisschen zur politischen Bühne. Zumindest heute.

Dies nicht nur, weil mit Grasser ein Ex-Finanzminister (erst FPÖ, dann als Parteiloser per ÖVP-Ticket in der Bundesregierung) vor Gericht steht, sondern auch weil Grasser selbst immer wieder deutlich gemacht hat: Seine politischen Feinde, vor allem die Grünen, hätten ursprünglich dafür gesorgt, dass er vor Gericht lande. Dies hätten sie getan, um das Erbe von Schwarz-Blau schlechtzumachen.

Es wird an Prozessleiterin Marion Hohenecker liegen, den Buwog-Prozess auf das zu reduzieren, was er ist. Nämlich ein Abwägen der für und wider den prominenten Angeklagten sprechenden Indizien. Denn natürlich ist das Verfahren keine politische Show. In aller Regel beherrschen Österreichs Strafgerichte diese Trennung.

Wie gut sich der Mann mit der Marke KHG abseits politischer Begleitmusik verkaufen kann, wird spannend zu beobachten sein. Smartes Auftreten - etwas, das man Grasser immer nachgesagt hat - ist freilich vor Gericht kein Fehler. Aggressive, konfrontative Verteidigung bringt selten Punkte.

Die Generalprobe ist gehörig schief gegangen. Im Dezember 2017, gleich am ersten Verhandlungstag, hat der angeklagte Ex-Minister seine Richterin "wegen des Anscheins der Befangenheit" mittels Ablehnungsantrag bekämpft. Und zwar weil der Ehemann der Richterin, seinerseits auch Strafrichter, abschätzige Kommentare (Tweets) auf der Kommunikationsplattform Twitter verbreitet hat.

Die Richterin fühlte sich aber gar nicht befangen. Und ließ Grasser mit seinem Ablehnungsantrag abblitzen. Nun ist Gelegenheit für einen Neustart. Aber (siehe oben): Geht es denn bei Straprozessen nicht nur um sachliches Abwägen der Für- und Wider-Indizien? Doch, tut es. Trotzdem können sich auch emotionale Momente auf das Resultat auswirken. Man spricht dann wohl von Prozesspsychologie.