SPÖ will Umsatzsteuersenkung auf Eintrittskarten

Nachdem die ÖVP-FPÖ-Bundesregierung per November den Umsatzsteuersatz auf Beherbergung von 13 auf 10 Prozent senkt, fordert die SPÖ denselben Schritt auf Eintrittskarten für kulturelle Veranstaltungen. Gemeint sind einer Aussendung vom Dienstag zufolge Karten für Konzerte, Museen, Tiergärten, Bäder und Zirkusse. Es gehe vor allem um viele kleine Betriebe abseits großer Festspiele und Festivals.

Schließlich leisteten diese Veranstalter einen wesentlichen Beitrag zur Vielfalt des Kulturtourismus, so SPÖ-Tourismussprecher Max Unterrainer. Die Bundesregierung vergesse auf die kleinen Kulturbetriebe. Daher möge sich die Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) beim Finanzminister dafür stark machen, dass die Verringerung der Umsatzsteuer auch dort, wie für Nächtigungen geplant, umgesetzt werde, lautet die Forderung. Der Kulturtourismus werde immer wichtiger. Also will Unterrainer gemeinsam mit dem nunmehrigen sozialdemokratischen Kultursprecher Thomas Drozda einen Antrag auf Herabsetzung der Umsatzsteuer auf Eintrittskarten von 13 auf 10 Prozent einbringen.

(APA)