Bericht: Mehr rechtsextreme Aktivitäten von FPÖ-Politikern

Das Mauthausen Komitee Österreich (MKÖ) kommt in einer Untersuchung zu dem Schluss, dass die Zahl rechtsextremer Aktivitäten von FPÖ-Politikern zugenommen hat. Für die rund viereinhalb Jahre vor der Nationalratswahl wurden insgesamt 68 Einzelfälle dokumentiert, für das gute halbe Jahr seither waren es 38, hieß es in einer Aussendung am Dienstagabend.

Das MKÖ hat sich rechtsextreme Aktivitäten seit der Nationalratswahl im Oktober 2017 angesehen und in der Dokumentation "Einzelfälle und Serientäter" veröffentlicht. Die Fälle sind dabei auf allen Ebenen der Freiheitlichen zu verzeichnen. Acht der 38 sind Mitglieder der Parteispitze beziehungsweise Mitgliedern der Bundesregierung zuzuordnen, vier weitere engen Mitarbeitern von FPÖ-Ministern.

Nur dann Konsequenzen, wenn öffentliche Diskussion

14 neue "Einzelfälle" haben antisemitische Bezüge, "darunter die Liederbuch-Affäre und die Übernahme der gegen George Soros gerichteten Verschwörungstheorie" durch Johann Gudenus und Parteichef Heinz-Christian Strache. 15 Fälle haben nationalsozialistische oder neonazistische Bezüge; 19 haben Bezüge zu Flüchtlingen und Minderheiten. Die Zeitung "Der Standard" führt dazu eine aktuelle Liste.

Kritisiert wird, dass es nur dann Konsequenzen gebe, wenn die Fälle öffentlich werden und die Parteispitze Nachteile befürchtet. Beteuerungen der FPÖ-Spitze, sie dulde weder Neonazismus noch Antisemitismus, seien daher "völlig unglaubwürdig". "Der Widerspruch zwischen der Selbstdarstellung der FPÖ und den belegten Fakten könnte nicht größer sein", meinte MKÖ-Vorsitzender Willi Mernyi.

(APA)