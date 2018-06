Neue Erwachsenenvertretung: 55.000 bestehende Sachwalterschaften werden überprüft

Am 1. Juli tritt das Erwachsenenschutzgesetz in Kraft. Es sieht mehr Selbstbestimmung für Betroffene vor. Zigtausende bestehende Sachwalterschaften müssen überprüft werden; ein Wechsel in eine neue Vertretungsform ist möglich.