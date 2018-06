Bayern trifft Österreich: Freund und Feind zugleich

Wien. Jörg Haider lernte einst von Franz Josef Strauß.Horst Seehofer steht Sebastian Kurz politisch näher als Angela Merkel. Die österreichische und die bayrische Politik waren immer wieder kommunizierende Gefäße. Doch so freundschaftlich wie am Mittwoch in Linz ging es im Verhältnis der beiden Länder dann doch nicht immer zu. Davon zeugt nicht nur der Slogan „Lieber bayrisch sterben als kaiserlich verderben“, mit dem vor 300 Jahren Stimmung im Volk gegen die Habsburger gemacht wurde.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.06.2018)