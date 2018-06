Schüssels erstes Kanzlerfest

Eigentlich war es ein „Sommerfest“. Doch da es ein Fest des Bundeskanzlers war, hatten die Medien den alten Terminus, jenen des Kanzlerfests der SPÖ, einfach übernommen.Und so war das Sommerfest nun auch das Kanzlerfest.

Das erste eines ÖVP-Kanzlers übrigens. Denn Wolfgang Schüssel hatte keines ausgerichtet. Es war daher gestern im Palais Schönburg in Wien auch sein erstes Kanzlerfest. Und Wolfgang Schüssel war nicht der einzige seiner Vorgänger, der Sebastian Kurz die Ehre gab. Auch Josef Taus war da, Josef Pröll, Kurz‘ Mentor Michael Spindelegger natürlich und – Surprise, Surprise! – Reinhold Mitterlehner.

Der Andrang war groß, die Einladungen aufgrund des Areals, das wesentlich kleiner ist als es jenes in Altmannsdorf bei den SPÖ-Festen war, limitiert. Aus Deutschland waren der ehemalige FDP-Chef Philipp Rösler angereist und der frühere „Bild“-Herausgeber Kai Diekmann.

An Austro-Prominenz gab es zu sehen: EU-Kommissar Johannes Hahn mit Susanne Riess, Song-Contest-Dritten Cesar Sampson, den ehemaligen SPÖ-Bundesgeschäftsführer Josef Kalina, Life-Ball-Organisator Gery Keszler, ehemalige Sportgrößen, die danach noch in anderen Metiers reüssierten wie Niki Lauda, Armin Assinger und Hubert Neuper, Musiklegende Peter Kraus, Staatsoperndirektor Dominique Meyer, den Philosophen Konrad Paul Liessmann, Ariel Muzicant, den ehemalige Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde, Kardinal Christoph Schönborn, die Raiffeisen-Chefs Walter Rottensteiner und Erwin Hameseder sowie die Landeshauptleute Günther Platter (Tirol), Arno Kompatscher (Südtirol) und Thomas Stelzer (Oberösterreich).

Über dem Palais kreiste ein Hubschrauber, einige hundert Meter entfernt schrien Demonstranten gegen die Asyl- und Zuwanderungspolitik der Regierung an. Die Demonstration gegen die "ÖVP-FPÖ-Abschiebepolitik" ging kurz nach 21.30 Uhr ohne polizeilich relevante Zwischenfälle zu Ende. Die Polizei zählte rund 1.200 Teilnehmer. Es war Kurz‘ dritte Demo an diesem Tag. Die ersten beiden hatte er wegen des 12-Stunden-Tags im Rahmen der Zugsreise der Regierung nach Linz erlebt. Seine Begrüßungsworte hielt der Kanzler knapp. Er dankte in erster Linie seinen Wegbegleitern.

In der Tradition Vranitzkys

Mit seinem Kanzlerfest knüpfte Sebastian Kurz an eine Tradition an, die man mit SPÖ-Bundeskanzler Franz Vranitzky verbindet. Wobei: Begründet hatte sie ein anderer – Fred Sinowatz. Seine Glanzzeit hatte das Fest dann aber unter Vranitzky. Er verwandelte es zu einem echten Society-Event, zu Spitzenzeiten kamen bis zu 4000 Gäste. Jeder, der gesellschaftlich etwas auf sich hielt und nicht allzu weit rechts der Mitte positioniert war, folgte der Einladung. Niki Lauda war schon damals da.

Aber auch Vranitzkys Nachfolger, Viktor Klima, verstand es, den Garten des SPÖ-eigenen Hotels in Altmannsdorf mit bekannten Persönlichkeiten zu füllen. Im Jahr 1998 war Gerhard Schröder da, damals deutscher Kanzlerkandidat, der vom „veritablen Bundeskanzler“ Klima „wissen wollte, wie es ist, wenn man es ist“.

2000 hatte die SPÖ keinen Kanzler mehr, und demnach auch kein Fest. ÖVP-Bundeskanzler Schüssel ließ die Gelegenheit wie gesagt aus. Stattdessen lud Oppositionsführer Alfred Gusenbauer 2002 erstmals zum „Sommerfest“. Nach dem Wahlsieg Gusenbauers 2006 gab es im Sommer 2007 dann auch für ihn ein echtes Kanzlerfest. Werner Faymann führte die Tradition dann fort. Christian Kern ließ die zwei Möglichkeiten, die sich für ihn boten, 2016 und 2017, aus.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.06.2018)