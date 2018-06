Norbert Hofer erlitt Kreislaufkollaps

Am Dienstagabend kam es zu einem Feuerwehreinsatz in der Wiener Wohnung von Norbert Hofer (FPÖ). Der Verkehrsminister hatte einen Kreislaufkollaps erlitten, die Einsatzkräfte mussten die Tür zur Wohnung aufbrechen.

Auf den Vorfall aufmerksam geworden seien Passanten, die ein Handy aus dem Fenster eines Hauses in der Josefstadt hatten fallen sehen, berichtet die Zeitung "Heute" am Donnerstag. Die Passanten hätten den Notruf gewählt, woraufhin Polizisten zum Haus gekommen seien. Als nach mehrmaligem Klingeln niemand die Wohnungstür geöffnet habe, hätten die Polizisten die Feuerwehr verständigt.

Sprecher bestätigt Kollaps

Diese habe dann die Türe zur Wohnung geöffnet. Die Beamten hätten dann den Minister vorgefunden - laut Bericht kaum ansprechbar und desorientiert. Die Rettung habe den 47-Jährigen dann versorgt. Hofer erhole sich mittlerweile in seinem Heimatort Pinkafeld. In den nächsten Tagen wolle er wieder zurück ins Büro kehren.

Gegenüber der Zeitung bestätigte ein Sprecher des FPÖ-Politikers, dass es sich bei dem Vorfall um einen Kreislaufkollaps gehandelt habe. Das Handy sei Hofer beim Telefonieren am geöffneten Fenster aus der Hand gerutscht. Der Minister fehlte am Mittwoch bei dem Regierungstermin in Linz; er war als "kurzfristig erkrankt" entschuldigt.

(Red.)