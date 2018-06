Länder protestieren gegen Deutschkurs-Kürzung der Regierung

Das Erlernen der deutschen Sprache ist das Um und Auf der aktuellen Integrationspolitik, die ÖVP-FPÖ-Regierung hat gar die Grundversorgung für Asylwerber an die Deutschkenntnisse geknüpft: Bis man als Asylwerber Deutschkenntnisse nachweisen kann, gibt es nur 563 Euro im Monat, 300 Euro weniger also als bei der regulären Grundversorgung.

Nur: Deutschkurse gibt es nur noch, wenn Ehrenamtliche einspringen, denn Förderung vom Bund für Deutschkurse für Asylwerber gibt es seit Jahresanfang keine mehr. Das mag paradox anmuten. Nicht allein NGO beklagen die Situation - oder Bundespräsident Alexander Van der Bellen ("Das widerspricht sich ja eindeutig"): Auch die Integrationsreferenten der Länder, wo ja die Zuständigkeit für die Grundversorgung liegt, sind mehr als unglücklich mit der Situation.

Seit sechs Monaten würden die Integrationsreferenten nach einer Lösung suchen, berichtet der "Kurier", und die von Integrationsministerin Karin Kneissl (FPÖ) vorgeschlagene Alternative will man verhindern: Dabei sei vorgesehen, dass es nur noch Förderung für Deutschkurse geben könnte, die von Asylwerbern mit "mehr als 80-prozentiger Bleibeperspektive" besucht würden, sagt der oberösterreichische Landesrat Rudi Anschober (Grüne) der Zeitung. In Oberösterreich wären das dann 94 Personen, laut "Kurier" allesamt Syrer, von 8600 Menschen in der Grundversorgung.

"Ausbildung statt Abschiebung": Waldhäusl zieht nicht mit

Zieht man in Betracht, dass die Asylverfahren lange dauern, sei das keine Lösung, meint Anschober, weswegen er gemeinsam mit sechs anderen der insgesamt neun Integrationsreferenten einen Appell an Ministerin Kneissl geschickt hat. Die Forderung: Deutschkurse müssten, wie bisher, für alle weiterfinanziert werden. Nicht mitgetragen wurde die Forderung vom niederösterreichischen Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ), der in den vergangenen Wochen immer wieder mit plakativen Aktionen gegen Asylwerber aufgefallen war, und vom Vorarlberger Landesrat Christian Gantner (ÖVP) - auch wenn Teile der ÖVP hinter dem Begehren stünden, wie der "Kurier" berichtet.

Gantner zog aber bei einer anderen Initiative der Integrationsreferenten, die sich am Donnerstag in Linz getroffen hatten, mit: Zu acht stimmten sie für Anschobers Initiative "Ausbildung statt Abschiebung" - wonach es nicht möglich sein soll, Asylwerber in der Lehrzeit abzuschieben. Teil dieser Allianz sind auch Unternehmen und Gemeinden, die unter anderem einem Fachkräftemangel entgegenwirken wollen.

Die Landesräte stehen sich in dieser Frage diametral gegenüber. Während Waldhäusl Integration erst ab dem Erhalt eines positiven Asylbescheids ermöglichen will, fordert Anschober Integration ab dem ersten Tag. Er könnte sich Waldhäusls Linie anschließen, meinte Anschober, wenn Asylverfahren in drei oder vier Monaten abgeschlossen wären; da sie aber meist wesentlich länger - im Jahr 2017 waren es durchschnittlich 16 Monate bis zu einer erstinstanzlichen Entscheidung - dauern, brauche man schon vor dem Bescheid Grundkenntnisse in der Sprache.

Termin bei Kneissl im September

Einig waren sich die Integrationsreferenten am Donnerstag allerdings darin, dass die Bundesregierung erklären soll, wie die EU-Aufnahmerichtlinie umgesetzt werden soll. Diese besagt, dass, wenn nach neun Monaten noch kein Asylbescheid ergangen ist, Zugang zum Arbeitsmarktes möglich sein muss. Einstimmigkeit gab es auch für mehr Bemühungen gegen Extremismus und Genitalverstümmelung, mehr Mittel für Ausbildung und Qualifizierung und die Umsetzung der Ergebnisse der Soko Brunnenmarkt.

Das Treffen in Linz hat zumindest einen Termin in Wien bei Kneissl zur Folge: Im September soll es ein Gespräch zu den Deutschkursen geben, richtete die Ministerin aus.

>> zum Bericht des "Kurier"

(Red./APA)