Neos: Wie viele Stimmen bekommt Meinl-Reisinger?

Die Neos wählen heute, Samstag, Beate Meinl-Reisinger zu ihrer neuen Parteichefin. Sie hat zwar einen Gegenkandidaten - den 66-jährigen Vorarlberger Kaspar Erath - aber an ihrer tatsächlichen Wahl besteht kein Zweifel. Die 40-Jährige stellt sich in der Stadthalle bei einer Mitgliederversammlung vor 330 bis 500 Besuchern der Wahl. Interessant wird vor allem sein, wie viel Unterstützung sie dort bekommt. Matthias Strolz wurde im Jänner 2017 mit 98,98 Prozent als Parteichef bestätigt, Meinl-Reisinger mit 82,75 Prozent als stellvertretende Vorsitzende.

Ebenfalls neu gewählt werden die weiteren Mitglieder des Parteivorstands. Als Stellvertreter Meinl-Reisingers werden aller Voraussicht nach die Abgeordneten Nikolaus Scherak und Sepp Schellhorn bestellt.

Kurs der „konstruktiven Härte

Sie wolle die Neos „relevanter und bedeutender“ machen, kündigte Meinl-Reisinger vorab an. Gleichzeitig wolle sie einen Kurs der „konstruktiven Härte gegenüber der Regierung“ fahren. Man wolle „hart in der Kritik“ sein, aber auch konstruktive Vorschläge machen und Zusammenarbeit anbieten.

Als erstes möchte sie im Sommer durch die Regionen fahren und zuhören. „Wir haben – selbstkritisch gesehen – einige unserer Leute alleingelassen in den Regionen.“ Ihnen wolle man nun zur Seite stehen. „Wir müssen in jeder Region, in jeder Gemeinde ankern. Wir müssen zu den Leuten hinaus, uns vom Rednerpult wegbewegen.“

Die Gefahr, dass die Neos ohne Strolz nicht funktionieren, ist für Meinl-Reisinger nicht gegeben. Sie spüre bei den Funktionären Optimismus und Zuversicht. „Die große Kraft der Neos liegt darin, wertschätzend miteinander umzugehen und Teamfähigkeit zu haben.“ An der Stronach-Partei und der Liste Pilz sehe man, „dass es mehr erfordert, um eine Bewegung zusammenzuhalten“.

(APA/red.)