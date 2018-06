Maßnahmenvollzug: Moser kündigt Reform an

Immer wieder wird um den Umgang mit Straftätern, die sowohl psychisch krank als auch gefährlich sind, diskutiert. Eine Reform des Maßnahmenvollzuges soll nun noch dieses Jahr kommen - meint Justizminister Josef Moser (ÖVP). Er kündigte im Ö1-"Morgenjournal" an, einen Gesetzesentwurf bis Ende des Jahres ins Parlament bringen zu wollen.

Doch: Ob es für die von Moser gewünschten Änderungen genug Geld geben wird, ist offen. Fix dürfte lediglich sein, dass entlassene Straftäter mit einer elektronischen Fußfessel ausgestattet werden sollen.

Konkret soll es sich bei Mosers Reformplänen um eine überarbeitete Version der Vorschläge seines Vorgängers Wolfgang Brandstetter handeln. Dessen Pläne waren 2016 durch die Bluttat am Brunnenmarkt gebremst worden, als ein psychisch kranker Angreifer eine Frau mit einer Eisenstange tötete. Fälle wie dieser sorgen immer wieder für neuen Stoff in der öffentlichen Debatte über den Maßnahmenvollzug; zuletzt geschehen im Mai, als ein Mann, der 2016 aus dem Maßnahmenvollzug entlassen worden war, den Mord an einer Frau gestand, deren Leiche er im Neusiedler See in Teilen versenkt hatte.

Resozialisierung längerfristig besser

Mosers Vorschlag soll nun "die Sicherheit der Bevölkerung optimal gewährleisten" - und gleichzeitig auf die Bedürfnisse der Straftäter eingehen. Das Ziel sei die Resozialisierung der straffällig Gewordenen: Ein Maßnahmenvollzugstäter, der resozialisiert werden könne, koste der Gesellschaft weniger als ein Maßnahmenvollzugstäter, der sein Leben im Gefängnis verbringe, meinte Moser auf Ö1.

Rückfälle von Maßnahmenvollzugstätern - wie eben bei dem Fall im Mai - sollen laut Moser künftig durch das Tragen von elektronischen Fußfesseln verhindert werden. Dafür gebe es auch ein "Risikomanagement-Tool", erklärte Moser, mit dem das Gefährlichkeitspotenzial eines Maßnahmenvollzugstäters geprüft werden könne. Man gehe in die Richtung, dass ein solcher Täter "nur bedingt entlassen beziehungsweise in ambulanten Vollzug kommt, wenn er eine Fußfessel hat".

Mehr Geld für Gutachter?

Der Minister betonte, dass die Rückfallquote von psychisch kranken Rechtsbrechern geringer sei als bei normalen Straftätern. Gründe dafür seien etwa das betreute Wohnen nach der bedingten Haftentlassung und die Therapieauflagen. Damit aber auch in der Haft gezielt Psychotherapie oder Medikamente geboten werden können - und damit niemand unnötig viele Jahre im Maßnahmenvollzug landet -, hofft Moser auf eine bessere Begutachtung. Er will künftig eine Begutachtung durch sowohl durch einen Psychologen als auch durch einen Psychiater, die dann entscheiden sollen, in welcher Weise eine Einweisung in welche Anstalt geschehen soll. Die Einweisungsentscheidung soll zudem nicht mehr von einem Einzelrichter, sondern einem Kollegialgericht getroffen werden. Psychiatrische Gutachter sollen zudem besser bezahlt werden - um einem Gutachtermangel entgegenzuwirken.

Das zusätzlich Geld muss freilich erst aufgetrieben werden, Moser will nun das Gespräch mit dem Finanzminister suchen. Auch deswegen, weil es demnächst 180 moderne Therapie- und Haftplätze geben soll.





