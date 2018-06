SV: Wahlarztkosten-Rückerstattung künftig auch per App

Mit zwei neuen Apps bietet die Sozialversicherung ihre wichtigsten elektronischen Services nun auch für das Smartphone an. "MeineSV Check" gibt einen Überblick über die eigenen Versicherungsdaten und aktuellen Arztbesuche, über "MeineSV Cash" können Rechnungen vom Wahlarzt per Handy zur Kostenrückerstattung eingereicht werden. Ab sofort gibt es die beiden Anwendungen in den App-Stores von Google und Apple zum Gratis-Download.

Die Anmeldung erfolgt bei beiden Apps mittels Handysignatur. In der "Cash"-App können Rechnungen für Wahlärzte, Fahrtkosten oder Heilbehelfe abfotografiert und nach Eingabe weiterer Daten an die Krankenversicherung gesendet werden.

Ein weiteres Service bietet die "Check"-App. Hier kann etwa ein Versicherungsdatenauszug abgerufen und ins Pensionskonto eingesehen werden. Auch die per E-Card abgerechenten Arztbesuche im vergangenen Jahr sind einsehbar.

Keine Gesundheitsdaten in der App

Die beiden Apps seien "hochsicher", da keine Gesundheitsdaten in den Apps integriert würden, erklärt Volker Schörghofer, stellvertretender Generaldirektor des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger. Zudem würden keine Daten auf dem Smartphone gespeichert.

Geplant sei, die beiden Apps im Herbst zu einer einzigen zusammenzulegen. Außerdem will der Hauptverband der Sozialversicherungsträger, über dessen Tochter ITSV GmbH die Apps erstellt wurden, weitere Services mobil anbieten. Derzeit gibt es 58 Services, die über www.meinesv.at erreichbar sind. Zwei Millionen Zugriffe auf das Online-Portal werden für das Jahr 2018 erwartet. Mit Abstand am populärste mit ist der Pensionskontoauszug, 728.869 Zugriffe gab es darauf allein von Jänner bis April 2018.

E-Card und Elga am Handy

Mit Anfang 2019 sollen Bewilligungen (etwa von MR-Untersuchungen) elektronisch abgewickelt werden. Die Wiener Gebietskrankenkasse arbeitet an einem Online-Terminvereinbarungssystem für die Versicherungskunden.

Auch die elektronische Gesundheitsakte Elga am Smartphone soll kommen. Zuvor gelte es aber noch Fragen der Datensicherheit zu klären. "Generell ist der Weg in das digitale Zeitalter für uns ohne Alternativen", sagte Hauptverband-Chef Alexander Biach.

Fix ist schon, dass die nächste Generation der E-Card NFC-fähig sein wird. Ähnlich wie bei Bankomatkassen kann die Identifikation beim Arzt also berührungslos erfolgen. Auch die E-Card am Handy soll dann realisiert werden.

