VwGH hatte 2017 massiv mehr Arbeit - und hätte gerne mehr Richter

Der Arbeitsanfall des Verwaltungsgerichtshofes (VwGH) ist 2017 massiv gestiegen: 7315 Rechtssachen kamen neu dazu, das waren um 43 Prozent mehr als 2016. Vor allem die Asylfälle haben - in Folge der Flüchtlingswelle 2015 - stark zugenommen, aber auch Verfahren zum Glücksspielgesetz. Im Tätigkeitsbericht 2017 deponiert der VwGH die Bitte nach den nötigen Ressourcen.

Wegen des starken Anstiegs konnte der VwGH erstmals seit Inkrafttreten der Reform Anfang 2014 (Einführung der Landesverwaltungsgerichtsbarkeit) die Zahl der zu Jahresende offene Verfahren nicht abbauen. Sie betrug Ende 2017 2.821 - obwohl auch die Erledigungen deutlich zunahmen: 6.633 Fälle schlossen die Verwaltungsrichter 2017 ab, 5.546 waren es 2016. Die durchschnittliche Verfahrensdauer konnte auch 2017 weiter verringert werden, auf 4,6 Monate. 2014 lag sie noch bei 10,6 Monaten, 2016 bei 6,9.

Bundesamt bekam Mitarbeiter, VwGH nicht

Ziele der Reform waren die Entlastung des Höchstgerichts sowie eine Verfahrensbeschleunigung. "Diese Ziele konnten im vierten Jahr nach Inkrafttreten allerdings nicht mehr in vollem Umfang erreicht werden", steht in dem am Dienstag veröffentlichten Bericht. Und es "besteht die Gefahr, dass die Zahl der ... neu anfallenden Geschäftsfälle durch längere Zeit die Zahl der Erledigungen übersteigt, was zu einem Anstieg der Rückstände und der Verfahrensdauern führen wird".

Der VwGH geht nämlich davon aus, dass die Zahl der Asylfälle noch einige Zeit auf hohem Niveau bleibt: Sie stieg von circa 1000 Fällen im Jahr 2014 auf zuletzt rund 2300. Aber beim Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl ist die Zahl der Verfahren schon wieder zurückgegangen. Das Bundesamt wurde allerdings, ebenso wie das Bundesverwaltungsgericht, angesichts der vielen Asylanträge 2015/2016 personell aufgestockt, nicht aber das Höchstgericht. Die Entwicklung im Bereich des Glücksspielgesetzes lasse sich derzeit nicht abschätzen. Hier sorgt die nach einem EuGH-Spruch 2010 nötige Liberalisierung für zahlreiche Beschwerden.

Ausdrücklich verweist der von Präsident Robert Thienel geleitete Gerichtshof auf die Verfassungsbestimmung, wonach der VwGH aus der "erforderlichen Zahl" von Richtern zu bestehen hat. Das habe sich am Arbeitsanfall zu orientieren, damit sichergestellt ist, dass die anhängigen Verfahren qualitativ hochwertig und in angemessener Zeit erledigt werden können. Nötig wären dauerhaft zwei Richterstellen und vier wissenschaftliche Mitarbeiter mehr. 2018 bekam der VwGH zwar einen Richter (und zwei wissenschaftliche Mitarbeiter) dazu - das aber nur vorübergehend bis Ende 2019, weil es sich de facto um eine vorgezogene Pensions-Nachbesetzung handelt.

