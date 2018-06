Justiz: Ausbau der Fußfessel

Wien. Künftig sollen Straftäter, die in eine geschlossene Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen wurden, stärker überwacht werden: Im Falle einer bedingten Entlassung aus derartigen Einrichtungen, sollen die Betroffenen mittels elektronischer Fußfessel kontrolliert werden. Einen diesbezüglichen Gesetzesentwurf kündigte Justizminister Josef Moser (ÖVP) im ORF-Radio (Ö1) am Dienstag an.

Damit werde dem Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung und der Resozialisierung der Betroffenen Rechnung getragen, sagte Moser. Der elektronisch überwachte Hausarrest, ein entsprechendes Risiko-Management und eine Clearing-Stelle sollen Rückfälle verhindern.

Zuletzt hatte der Fall eines aus einer geschlossenen Anstalt und damit aus dem sogenannten Maßnahmenvollzug bedingt entlassenen Mannes für Schlagzeilen gesorgt: Der 63-Jährige hat mittlerweile zugegeben in Wien eine Prostituierte ermordet zu haben. Die Leiche hatte er zerstückelt, die Leichenteile versenkte er im Neusiedler See.

Bei dem Gesetzesentwurf, den Moser bis Ende des Jahres ins Parlament bringen will, handle es sich ein überarbeitetes Konzept seines Amtsvorgängers Wolfgang Brandstetter (ÖVP). Dieser hatte Pläne vorgestellt, die vorsahen, dass psychisch kranke Straftäter von geistig gesunden Gefangenen getrennt angehalten und in medizinisch-forensischen Zentren bestmöglich behandelt und betreut werden.

Auch Psychologe dabei

Einweisungen in psychiatrische Anstalten möchte Moser nur mehr von Kollegialgerichten und nicht von Einzelrichtern vornehmen lassen. Ob eine Einweisung erfolgt, sollen ein psychologischer und ein psychiatrischer Sachverständiger klären. Bisher ist dazu nur ein psychiatrisches Gutachten nötig. (red./APA)