Regierung verteidigt Migrations-"Taskforce" bei sinkender Flüchtlingszahl

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und seine FPÖ-Regierungskollegen Vizekanzler Heinz-Christian Strache, Innenminister Herbert Kickl und Verteidigungsminister Mario Kunasek stellten nach dem Ministerrat am Mittwoch erneut ihr Schwerpunktthema in den Mittelpunkt: die Migration. Konkret präsentierte man eine "Taskforce" zu dem Thema - und sprach über die Grenzschutzübung, die am Vortag im steirischen Grenzort Spielfeld stattgefunden hatte.

Kurz versicherte zwar gleich zu Beginn, die türkis-blaue Regierung befürworte "keine unilateralen Maßnahmen einzelner Staaten", sondern suche nach einer "europäischen Lösung" in der Frage der Richtung der Migrationspolitik. So würde man etwa die Vorschläge von Ratspräsident Donald Tusk zum Außengrenzenschutz unterstützen oder die Stärkung von Frontex. Für Österreich selbst scheint das Argument der Multilateralität in den Augen der Regierung aber nicht zu gelten: Innenminister Kickl betonte, die Regierung wolle "nicht nur bilateral, nicht nur multilateral, sondern im eigenen Land" Maßnahmen setzen. Weswegen man nicht nur die neue Grenzschutzgruppe "Puma", sondern auch die Taskforce eingerichtet habe. Man wolle "trotzdem gerüstet sein", meinte Kurz.

"Im Gleichschritt" mit bayerischer Regierung

Freilich: Lieber sei es auch ihm, gebe es eine Migrations-Taskforce der EU, sagte Kickl, der die österreichische Politik dafür rühmte, "Bewegung" in die Migrationspolitik der EU gebracht zu haben. Daraus sei nur nichts geworden, wohl auch wegen des anstehenden EU-Gipfels, sagte der Innenminister mit Verweis auf Deutschland, um gleich zu betonen, dass die Regierung "immer in enger Abstimmung" und "im Gleichschritt" mit Bayern agieren werde.

In der innerösterreichischen interministeriellen Taskforce unter der Führung von Kickls Ministerium werde es jedenfalls darum gehen, operative Maßnahmen und legistische Schritte rasch implementieren zu können, kämen zu viele Menschen an die österreichische Grenze. Die Zusammenarbeit mit den anderen Ministerien brauche es, um koordiniert vorgehen zu können; man wolle eine "Symphonie" abgeben, "keine Kakophonie", sagte Kickl. Er selber werde dem Ministerrat jede Woche Bericht erstatten über Migrations-Entwicklungen.

Heeresreform mit Augenmerk auf Grenzen

Verteidigungsminister Kunasek merkte an, dass auch die Grenzschutzübung in Spielfeld dazu gedient habe, etwaige Planungsprozesse im Hintergrund vorbereiten zu können. Kunasek lobte zudem die Zusammenarbeit von Exekutive und Bundesheer und erklärte, die letzte Woche vom Ministerrat beschlossene Heeresreform sei so überlegt, dass man auch schnell an den Grenzen des Landes sein könne.

Auf die Journalistenfrage, warum die Regierung diese Maßnahmen zu einem Zeitpunkt präsentiere, an dem die Migrationszahlen in die EU im Vergleich sehr niedrig seien, meinte Kurz, man könne nicht wissen, wie die Flüchtlingszahlen sich entwickeln würden. Er kam nicht umhin, noch anzumerken: Man wisse nicht einmal, wie die deutsche Politik aktuell aussehe. Die EU-Kommission hatte zuvor bekannt gegeben, dass die Zahl der über das Mittelmeer kommenden Flüchtlinge weiter zurückgeht. Seit dem Rekordjahr 2015 ist die Zahl der Flüchtlinge auf der Mittelmeerroute deutlich zurückgegangen, wie aus Zahlen der EU-Kommission vom Dienstag hervorgeht: von 1,05 Millionen auf 374.300 im Jahr 2016, 184.800 im Vorjahr und nun 50.400 im ersten Halbjahr 2018.

(epos/APA)