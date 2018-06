"In die Psychiatrie, rasch": Hafenecker kritisiert Professor, der um "Gesprächskultur" ersucht

Eigentlich ist die Debatte schon eine ältere. Nach der "Im Zentrum"-Sendung des ORF zum Thema 60-Stunden-Woche am Sonntag vor zwei Wochen hatte der Wiener Publizistikprofessor Fritz Hausjell einen Eintrag auf der Kurznachrichtenplattform Twitter veröffentlicht, der für einiges Aufsehen sorgte: Mit einem Hinweis zu einer Grafik, die von einem anderen Twitter-Nutzer veröffentlicht worden war, verwies er in puncto Arbeitsstunden auch auf die Zeit des Nationalsozialismus.

Ein kleiner zeithistorischer Einwand: Ab Jänner 1942 wurde unter NS-Herrschaft schrittweise die Wochenarbeitszeit von 48 Stunden auf 60 erhöht. Grund: „totale“ Kriegsführung. Zuständig: Der „Reichsbevollmächtigte für den totalen Kriegseinsatz“ Dr. Joseph Goebbels. #ImZentrum https://t.co/FsbxWZnckQ — Fritz Hausjell (@Hausjell) 17. Juni 2018

Was heftige Reaktionen zur Folge hatte. Viel Unverständnis und Kritik gab es für Hausjell - und einen scharfen Angriff von Christian Hafenecker, seit wenigen Wochen Generalsekretär der FPÖ. Der Nationalratsabgeordnete fühlte sich angehalten, einen Tweet in Richtung Hausjells loszuschicken, in dem er den Kommunikationswissenschaftler empfahl, "in die nächste Psychiatrie" zu gehen.

Gehen Sie bitte in die nächste Psychiatrie, rasch! Selten solchen unterirdischen Schmarrn gelesen. #jenseitig #krank — Christian Hafenecker (@hafi1980) 24. Juni 2018

Hausjell verbrachte ein twitterfreies Wochenende und fand sich zu Wochenbeginn nicht nur in Boulevardzeitungsberichten wieder, sondern auch in einem Sturm der Entrüstung auf Twitter: Während einige Nutzer des Kurznachrichtendienstes für Hausjell in die Bresche gesprungen waren, hatte es auch viele verbale Angriffe gegeben.

Hausjell formulierte dann am Montagabend einen tiefer gehenden Eintrag auf seiner Facebook-Seite. Er sei ob der Reaktion etwas "ratlos" gewesen, "weil mein Tweet eigentlich keine Grundlage für die Erregung hergab, auf sinnerfassendes Lesen vor der reflexartigen Empörung immer wieder einmal offensichtlich verzichtet wird".

Auf Twitter in Österreich habe die Aggressivität "zugenommen, durch Anhänger der AfD, die sich zunehmend in österreichische Debatten einbringen, und durch FPÖ-Vertreter und FPÖ-Sympathisanten", schrieb er. Die Conclusio des Kommunikationswissenschaftlers war ein Appell: "Die Demokratie braucht ein Mindestmaß an Gesprächskultur! Die Auseinandersetzungen können und müssen immer wieder einmal zugespitzt und hart geführt werden, gewiss. Aber sie dürfen den Boden der Sachlichkeit nie verlassen."

Hafenecker konnte dies offenbar nicht so stehenlassen. Per Presseaussendung nannte er Hausjell eine "beleidigte Leberwurst". "Eigentlich sollte Objektivität seine oberste Prämisse als Universitätsprofessor sein, aber diese Kompetenz scheint nicht zu seinem Repertoire zu gehören", schrieb Hafenecker über Hausjell, der "völlig unangebrachte Kritik" üben würde: Es müsse "Schluss damit sein, dass diese unfassbare linke Hetze gegen eine Regierungspartei salonfähig ist".

(Red.)