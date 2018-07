Sektionschef für immer?

Eigentlich dürfen Sektionschefposten nur auf fünf Jahre befristet vergeben werden. In der Online-Jobbörse des Bundes wurden aber gleich zwei solcher Stellen (einmal im Kanzleramt, einmal im Außenministerium) als unbefristet ausgeschrieben.

Alfred Noll von der Liste Pilz will in einer parlamentarischen Anfrage an Kanzler Sebastian Kurz wissen, warum. So lässt Noll fragen, auf welcher gesetzlichen Grundlage die Ausschreibung beruhe, ob es sich um einen Irrtum handle, und falls ja, welche Kontrollinstanz bei dieser Ausschreibung versagt habe.

Der „Presse“ gegenüber betonte ein Sprecher von Kurz am Montag, dass man keine unbefristeten Sektionschefs plane. Ein Mitarbeiter habe sich beim Erstellen des Inserats nur vertan und statt befristet unbefristet angeklickt.

Der Fehler sei aber inzwischen behoben, sagte das Kanzleramt. Und im Amtsblatt, und das sei rechtlich entscheidend, habe man die Stellen korrekt ausgeschrieben. (aich)



("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.07.2018)