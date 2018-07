FPÖ kritisiert "Wahlkampfgetöse" der CSU

Sollte Deutschland tatsächlich flächendeckende Grenzkontrollen einführen und Transitzentren an der Grenze zu Österreich einrichten, würde das vor allem Oberösterreich, Salzburg und Tirol treffen. Die Landeshauptleute dieser Bundesländer und zum Teil auch ihre Stellvertreter reagierten auf den deutschen Asylkompromiss deshalb mit Sorge.

Österreich bzw. Oberösterreich dürfe, warnte Oberösterreichs Thomas Stelzer (ÖVP), das Problem Asyl "nicht erben". Schon jetzt hätten die derzeitigen Grenzkontrollen Deutschlands für den gesamten Wirtschaftsraum Bayern und Österreich und alle Pendler negative Auswirkungen. Sollte es zu stärkeren Kontrollen kommen, müsse das zwischen beiden Staaten gut abgestimmt sein. "Daher hoffe ich auch jetzt auf eine gute Kontaktnahme zwischen beiden Staaten, damit die Länder an der Grenze, das gilt für Salzburg und Tirol ebenso, nicht die Leidtragenden sind."

Härtere Töne schlägt sein Koalitionspartner an. "Nur weil sich in Deutschland im Wahlkampfgetöse die CSU medienwirksam als Garant für eine solide Flüchtlingspolitik installieren möchte, darf es keine kurzsichtigen und populistischen Maßnahmen geben, die negative Auswirkungen auch auf unser Bundesland haben könnten", sagte Oberösterreichs Landeshauptmannstellvertreter Manfred Haimbuchner (FPÖ).

Für den in der Oberösterreichischen Landesregierung für Asyl und Integration zuständigen Landesrat Rudi Anschober (Grüne) läuft die aktuelle Debatte über Asylregelungen "völlig in die falsche Richtung". Österreich habe genauso wie Deutschland dramatisch verringerte Zahlen an Asylanträgen. Dennoch werde aus parteipolitischen Überlegungen das Thema weiter emotionalisiert und zum Vorwahlkampf in Bayern verwendet.

"Salzburg darf nicht zum Wartebereich werden"

Auch Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) befürchtet mögliche Auswirkungen des deutschen Kompromisses in der Asylpolitik auf sein Bundesland. Salzburg dürfe nicht zum "Wartebereich" für Migranten werden, die nach Deutschland durchreisen wollen, erklärte Haslauer am Dienstag.

"Man muss sich die Auswirkungen auf Tirol anschauen", sagte wiederum Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP). Die Lage am Brenner sei derzeit jedenfalls "im Griff". Die trinationalen Kontrollen seien ein Erfolg. "Sollte sich die Situation aber verschärfen, können wir auf alle Eventualitäten Rücksicht nehmen", so der Landeschef. Illegale Migration dürfe in Tirol keinen Platz haben. Die sogenannten Dublin-Fälle seien in Tirol aber ohnehin überschaubar. "So ohne ist die ganze Situation aber nicht", warnte Platter gleichzeitig und verwies darauf, dass die Flüchtlingswelle "noch lange nicht vorbei" sei.

(APA/Red.)