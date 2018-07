„Grapscherkönig“ und „der B'soffene“

Wien. Die Entwicklungen in Europa rund um die Flüchtlingsfrage beschäftigten am Mittwoch das Parlament. Rund um eine dringliche Anfrage der Liste Pilz an Kanzler Sebastian Kurz kam es dabei aber zu verbalen Ausfällen.

Der FPÖ-Abgeordnete Hans-Jörg Jenewein erklärte, Pilz werde bald 65. Das sei ein schwieriges Alter für einen Mann, umso mehr, wenn dieser sich als „Grapscherkönig und Mandatskäufer einen besonderen Namen gemacht hat“. Als wiederum ÖVP-Mandatar Werner Amon über den EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker sprach, war aus dem Auditorium offenbar der Ruf „Der B'soffene“ zu vernehmen. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) wollte daraufhin einen Ordnungsruf erteilen, konnte aber nicht eruieren, wer den Kommissionspräsidenten beflegeln wollte.

Inhaltlich unterstellte SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder dem Kanzler, in der Flüchtlingsfrage gar kein Interesse an einer tragfähigen Lösung zu haben. Neos-Klubobmann Matthias Strolz forderte Kurz auf, eine europäischere Haltung einzunehmen. Alma Zadic (Liste Pilz) meinte, dass Kurz eine „Achse der Mutwilligen“ bilde. Es werde gespalten, was zusammengewachsen sei.

Kurz sagte, es gebe nun eine Regierung in Österreich, „die versucht, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen“. Der EU-Gipfel habe eine Wende gebracht. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.07.2018)