"Katastrophe": Hauptverband warnt vor Versorgungsengpässen

Die türkis-blaue Bundesregierung rühmte sich vor wenigen Wochen, eines der „größten Reformprojekte in der Geschichte Österreichs“ geschafft zu haben. Konkret: die Reform der Sozialversicherungsanstalten. Aus 21 werden maximal fünf, eine Milliarde Euro soll bis 2023 in Summe eingespart werden. Zwei Drittel der Direktorenposten würden wegfallen, aus 22 Generaldirektoren werden sechs. Soweit die Eckdaten, die harsche Kritik auslösten. Am Donnerstag legte die Regierung nach: Mit den Stimmen von ÖVP, FPÖ und Neos wurde eine „Ausgabenbremse“ für die Sozialversicherungen beschlossen. Abermals ließ die Kritik nicht lange auf sich warten: Neben der SPÖ und dem ÖGB zeigten sich auch der Hauptverband der Sozialversicherungen, die Niederösterreichische Gebietskrankenkasse (NÖGKK) sowie mehrere Verfassungsexperten empört und erschüttert über das Vorgehen.

Der Reihe nach: Geht es nach Türkis-Blau sollen die Sozialversicherungen leitende Angestellte und leitende Ärzte nur noch bis Ende 2019 befristet aufnehmen dürfen. Verwaltungspersonal könne zwar nachbesetzt werden, aber ebenfalls nur befristet bis 2019.

Hauptverband-Chef Alexander Biach warnt deshalb vor Versorgungsengpässen. „Der gesetzlich verordnete Finanzierungsstopp ist bedauernswerterweise ein sehr deutliches Zeichen des Misstrauens“, sagte er am Freitag. Die Sozialversicherung wirtschafte seit Jahrzehnten mit größtem Verantwortungsbewusstsein. Jede Investition werde ordentlich geplant und in den Gremien beschlossen. Mit dem Parlamentsbeschluss würde der Sozialversicherung nun aber unterstellt, „dass sie nicht wirtschaften kann und unnötig Geld ausgibt“. Biach hoffe, „dass es in den kommenden Wochen noch Klärungen wichtiger Detailfragen gibt und sich auch der Gesetzgeber seiner hohen Verantwortung bewusst ist. Keinesfalls darf es durch diesen Schnellschuss zu Versorgungsengpässen kommen“.

In dieselbe Kerbe schlägt die Niederösterreichische Gebietskrankenkasse (NÖGKK). „Für Nachbesetzungen werden wir kein geeignetes Fachpersonal mehr finden, wenn jeder qualifizierte Arbeitsplatz ein Ablaufdatum im Jahr 2019 hat. Das ist eine betriebsorganisatorische Katastrophe“, hieß es in einer Aussendung. Und weiter: „Es bewahrheitet sich nun, was wir befürchtet haben: Die Kundennähe in den Bezirken soll eingeschränkt werden.“ Die Projekte in Horn, Neunkirchen und Waidhofen a.d. Ybbs müssten auf Eis gelegt werden. „Sogar der bereits beschlossene Bau des Service-Centers in Pöchlarn und die Fertigstellung des Service-Center-Neubaus in Gänserndorf könnten gefährdet sein“, hieß es in der Stellungnahme.

Verfassungsexperten: Ausgabenbremse "fragwürdig"

Für den Verfassungsexperten Theo Öhlinger ist die beschlossene „Ausgabenbremse“ verfassungsrechtlich mehr als bedenklich. „Ich kann mir das schwer vorstellen, dass das vor dem VfGH halten würde", meinte er. Öhlinger verwies auf die Möglichkeit, dass Kassen und Ministerium über nicht notwendige Investitionen sprechen, da eine grundlegende Organisationsreform vereinbart ist: „Ich nehme an, dass die Kassen das auch verstehen würden."

Auch Verfassungsrechtler Heinz Mayer betonte am Freitag, dass er die Maßnahme aus verfassungsrechtlicher Sicht „zumindest für fragwürdig“ halte, da in die Organisationshoheit der Sozialversicherungen eingegriffen wird. Postenbesetzungen gehören wohl zu den inneren Anliegen, die sie als Selbstverwaltungskörper selbst erledigen können: „Daher ist das fragwürdig.“ Möglich wäre seiner Ansicht nach, dass eine Besetzung etwa eine Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde - das Sozialministerium - benötigt und diese nicht erteilt wird: „Das wäre in einem gewissen Rahmen zulässig." Ein generelles Verbot, leitende Ärzte anzustellen, hält er aber nicht für zulässig. „Es ist jedenfalls ein Grenzbereich", urteilte Mayer.

