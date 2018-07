Österreich will „keine Asylanträge auf Territorium der EU“

Wer Asyl in einem EU-Land will, soll dies in einem "Hotspot" außerhalb der Union beantragen. So die Vorstellung von Innenminister Herbert Kickl. Das Magazin "profil" zitiert aus einem Papier des Innenministeriums, in dem ein neues Schutzsystem gefordert wird.