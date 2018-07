Austro-Twitter: Die Einhegung der Kampfzone

Jetzt ist es der erste Sommer seit vielen Jahren ohne sie. Aber es fühlt sich gut an. Sie gehen mir nicht ab, Twitter und Facebook“, schrieb Guido Tartarotti in der vorigen Woche in der „Freizeit“-Beilage des „Kurier“. Die sozialen Medien hätten aus ihm vor allem eines gemacht: einen grantigen Menschen. „Auf Facebook regiert die Verführung zur Irrationalität und zur Banalität. Auf Twitter die zum Rechthaben und zum Schnellgerichtshof.“ Auf Twitter würden Wettbewerbe in politischer Korrektheit abgehalten – „oder andere als Idioten und/oder Nazis denunziert“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.07.2018)