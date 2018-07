Regierung spart bei Familienberatung

Die Kürzungen des Familienministeriums wirken sich auch auf die Familienberatungsstellen aus. Das Ministerium verringerte das Budget um zehn Prozent, rund eine Million Euro werden den Beratungsstellen damit gestrichen. Das Berichtet der ORF. Im Familienministerium begründet man die Maßnahme mit der notwendigen "Budgetkonsolidierung".

Für die Beratungsstellen sei das "ein schwerer Schlag", erklärte Johannes Wahala, Sprecher des Dachverbandes der Familienberatungsstellen, am Montag gegenüber dem ORF-Landesstudio Wien und beschrieb die Situation in der Bundeshauptstadt: Weniger Berater, längere Wartezeiten und die Streichung des kostenlosen Angebots für 3400 Wiener Einwohner im heurigen Jahr seien hier die Folge. Die Kürzungen seien insbesondere problematisch, als der Bedarf an professioneller Familienberatung permanent ansteige. Knapp 80.000 Menschen nahmen im Vorjahr die Angebote von einer der 71 Wiener Familienberatungsstellen in Anspruch. Hinzu komme, dass die finanzielle Ausstattung schon seit Jahren nicht mehr ausreiche. Durch die Einsparungen müssten in Wien 4850 Beratungsstunden eingespart werden. Ähnliches wurde bereits aus Kärnten und aus Niederösterreich berichtet.

Im Familienministerium verwies man auf das "Bekenntnis der Regierung zur Budgetkonsolidierung". Deshalb seien auch im Bereich der Familienberatungsstellen "kleinere Einsparungen" nötig. Diese wolle man aber durch andere frei werdende Mittel auffangen. So sollen etwa nicht abgerufene Fördermittel umgeschichtet werden und in die Beratungsstellen fließen. Die "wertvolle Arbeit" der Stellen solle aufrechterhalten werden. Zudem betonte man vonseiten des Familienministeriums, dass keine Beratungsstelle geschlossen werden müsse.

