Asylanträge außerhalb Europas? Für Doskozil „richtiger Weg“

Die Presse: Ihre Ministerzeit ist über ein halbes Jahr her, seit Dezember sind Sie Finanzlandesrat im Burgenland. Vermissen Sie die Bundespolitik?



Hans Peter Doskozil: Vermissen ist vielleicht der falsche Ausdruck. Ich hatte eine schöne Zeit beim Bundesheer. Das hat aber mehr mit dem Ressort zu tun als mit der Bundespolitik. Wenn ich mir die aktuellen Debatten – etwa über die Asylpolitik – ansehe, dann vermisse ich die Bundesebene eher in der Form, dass die SPÖ keine Regierungsverantwortung mehr hat.



Zum Auftakt des EU-Ratsvorsitzes hat Österreich eine radikale Asylreform vorgeschlagen. Demnach sollen auf europäischem Boden keine Asylanträge mehr gestellt werden. Das müsste doch in Ihrem Sinne sein – Sie waren immer für einen besseren Schutz der EU-Außengrenze.