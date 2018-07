Peter Puller: "Silberstein mag es ein bisserl blutig"

Politikberater Peter Puller gelangte im Herbst 2017 zu unrühmlicher Berühmtheit, weil er zusammen mit dem SPÖ-Berater Tal Silberstein eine Schmutzkampagne gegen die ÖVP machte - und aufflog. Dass der Israeli Silberstein und Puller nun bei einem gemeinsamen Mittagessen in der Wiener Innenstadt gesehen wurden, sorgt für wilde Gerüchte. Im Interview mit der "Presse" spricht Puller über Details aus dem Termin - und seine Zukunftspläne mit Silberstein.



Waren Sie es, der den berüchtigten Politikberater Tal Silberstein vor wenigen Tagen in der Wiener Innenstadt getroffen.



Wie einst Reinhold Messner habe ich den „Yeti“ getroffen. Ähnlich bemerkenswert fand das zumindest die „Krone“.



Was haben Sie gemacht?



Wie es Freunde und Geschäftspartner tun, haben wir uns getroffen um zu plaudern. Wir waren Mittagessen. Möchten Sie weitere Details hören?



Bitte.