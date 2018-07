SPÖ-Revolte in der Steiermark

Knapp zwei Jahre vor den Landtagswahlen im Burgenland und in der Steiermark stehen da wie dort personelle Veränderungen in der SPÖ an – im Burgenland früher, in der Steiermark eher später. Zunächst übernimmt Hans Peter Doskozil am 8. September, beim Landesparteitag in Oberwart, den Parteivorsitz von Hans Niessl. Die Übergabe an der Landesspitze folgt dann Anfang nächsten Jahres, weil Niessl den burgenländischen Landeshauptleutevorsitz im zweiten Halbjahr 2018 noch als Bühne für seine Abschiedstournee nützen möchte.



Auch in der Steiermark könnte es rechtzeitig vor der Wahl zu einem Wechsel an der SPÖ-Spitze kommen, wenn auch einem weniger freiwilligen.