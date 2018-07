Moser: "Eigenartig, wann Grasser Rechnungen von Fiona zahlt"

Grasser-Prozess wird noch komplexer: Faktum Telekom wird einbezogen

Ticker-Nachlese Am 42. Verhandlungstag sprach der Hauptangeklagte Karl-Heinz Grasser über das Geld seiner Schwiegermutter, sein Verhältnis zu Jörg Haider und seinen Terminkalender. Richterin Marion Hohenecker kündigte an, das "Faktum Telekom" ebenfalls in den Prozess einzubeziehen. Hier werden Hochegger und Meischberger sowie der frühere Telekom-Manager Rudolf Fischer angeklagt.