Transparenzdatenbank: Teuer, dafür kaum genutzt

Ex-ÖVP-Finanzminister Josef Pröll präsentierte 2009 stolz sein Baby. Es sollte das Potenzial haben, etwas in diesem Land grundlegend zu verändern. Nun, acht Jahre und zig Millionen Euro später muss attestiert werden: Das Kind hat sich schlecht entwickelt.



Ursprünglich sollte die Transparenzdatenbank zwei Funktionen haben: transparenzportal.gv.at ist eine Plattform, die Bürgern eine Übersicht über alle existenten Leistungen und Förderungen des Staates gibt, von Ausbildung über Stipendien bis Wohnbauhilfe.



Dahinter sollte eine riesige Datenbank als e-Government-Tool gebaut werden. Dort sollten alle staatlich vergebenen Förderungen und Sozialtransfers eingepflegt werden –wer was bezieht und in welcher Höhe: von Mindestsicherung, Pflegegeld über Familienbeihilfe bis hin zur Kulturförderung.



Einzelpersonen und Unternehmen sollten Zugriff auf ihr Konto haben – Regierungsstellen Daten auswerten können. Das sollte vor allem Überschneidungen im Förderbereich zwischen Bund, Ländern und Gemeinden entgegenwirken. Was in der Theorie gut klang, funktioniert nun aber in der Praxis offenbar schlecht bis gar nicht.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.07.2018)