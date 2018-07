Neue Pläne fürs Schächten kamen von der SPÖ

Der niederösterreichische Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) ließ Anfang der Woche einmal mehr mit einem "originellen" Vorschlag aufhorchen. Sein Begehr diesmal: Das Schächten von Tieren solle eingedämmt werden. Kaufen soll solcherlei Fleisch künftig nur können, wer registriert ist. "Wir prüfen, ob der Bedarf des Fleisches an den Wohnsitz gekoppelt werden kann", denn es sei "nicht einzusehen, warum Wiener nach Niederösterreich fahren und hier tausende Tiere schächten lassen", hieß es in einer Stellungnahme. Der Vorschlag sorgte in der jüdischen und muslimischen Community für einen Aufschrei - denn der religiöse Ritus gebietet das Ausbluten von Tieren.

Tatsächlich ist es aber nicht Waldhäusl, dem das nun erstmals in den Sinn kommt. Der ursprüngliche Vorschlag stammt noch von seinem Vorgänger Maurice Androsch (SPÖ), der in der vergangenen Legislaturperiode die Tierschutzagenden übrig hatte. Maurice Androsch ist mittlerweile als Abgeordneter in den Nationalrat gewechselt. Den Vorschlag zu den neuen Richtlinien zum Schächten verschickte er an seinem letzten Arbeitstag als Landesrat.

Informationsschreiben an die Bezirksbehörden

In einem der "Presse" vorliegenden Informationsschreiben von 20. September 2017 - es ging an alle Bezirkshauptmannschaften - äußerte Androsch das Anliegen, das Schächten einzudämmen. Grund dafür: unter anderem der Umstand, dass die Tiere vorher nicht betäubt werden - und dass die vor dem Schächten vorgenommene Fixierung Stress verursacht.

Darum sollte die Schlachtungsmethode auf ein Minimum reduziert, nur durch Fachleute vorgenommen werden und muss bewilligt werden. Das war auch vor dem 20. September 2017 so und galt bundesweit. Neu in Androschs Vorschlag war: ein Nachweis darüber, dass zwingende religiöse Ge- und Verbote zum Konsum des Fleisches vorliegen würden. "Der Bewilligungswerber (Antragsteller) muss einer Religionsgemeinschaft (Strömung) angehören, für welche das Schächten als Teil der Religionsausübung anzusehen ist. (...)", hieß es.

Vorzulegen ist laut Androschs Ansinnen ein Mitgliederverzeichnis, eine Vorlage eines Meldezettels, auf dem das Religionsbekenntnis enthalten ist, oder diverse andere Dokumente, aus denen die Religionszugehörigkeit zweifelsfrei hervorgeht.

Der geplante Erlass ist bisher nicht in Kraft getreten. Seitens des Büros von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner heißt es, dass das auch "sicher nicht passieren wird".

Kern will Waldhäusls Rücktritt

SPÖ-Chef Christian Kern stört sich nicht daran, dass es eigentlich der Vorschlag seines Genossen war, und fordert Waldhäusls Rücktritt: "Diese Registrierung erinnert an die dunkelsten Kapitel unserer Geschichte", meinte er in einer Aussendung zu den Absichten des FPÖ-Landesrats.

"Viel schwerer" wiegt für Kern aber "das dröhnende Schweigen" von Bundeskanzlers Sebastian Kurz (ÖVP) "zu den permanenten Attacken der FPÖ gegen die Grundsäulen unserer Republik". Umso wichtiger sei es, "dass Opposition und Zivilgesellschaft laut ihre Stimme erheben und eben nicht schweigen, wenn die offene, liberale und demokratische Gesellschaft von Rechtspopulisten unter Sturmfeuer genommen wird".