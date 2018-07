Präsidentschaftswahlkampf 2016 kostete Grüne Viertel der Einnahmen

Die Grünen haben in den Präsidentschaftswahlkampf Alexander Van der Bellens vor zwei Jahren 4,75 Millionen Euro investiert. Das war fast ein Viertel der Gesamteinnahmen der Bundes- und Landesparteien im Jahr 2016, wie aus dem nun veröffentlichten Rechenschaftsbericht der Partei hervorgeht. Ebenfalls veröffentlicht wurde die Bilanz der Neos. Die Großparteien folgen laut Rechnungshof erst im Spätherbst.

Der Präsidentschaftswahlkampf 2016 war ungewöhnlich lange: erstens, weil FP-Kandidat Norbert Hofer und der Grüne Ex-Parteichef Van der Bellen in eine Stichwahl mussten und zweitens, weil die Stichwahl nach einer erfolgreichen Anfechtung der FPÖ wiederholt wurde. Beide Kontrahenten investierten fast gleich viel Geld in die Kampagnen: Hofer 8,0 Millionen Euro von der FPÖ, Van der Bellen 7,9 Millionen Euro von den Grünen und aus Spenden.

Drei Millionen Euro Spendengelder für Van der Bellen

Dass die Grünen annähernd 4,8 Millionen Euro in die Van der Bellen-Kampagne steckten, ist bekannt. Der am Mittwoch vom Rechnungshof veröffentlichte Rechenschaftsbericht zeigt nun auch, wie stark die Grüne Bundespartei durch den Wahlkampf belastet wurde: Sie investierte die Hälfte ihrer gesamten Jahreseinnahmen in die Präsidentschaftskampagne (3,04 Millionen Euro). Dazu kamen noch einmal 1,7 Millionen Euro von den Landesparteien. Wobei die finanzstarken Wiener am meisten beisteuerten (453.000 Euro), die Burgenländer am wenigsten (7300 Euro). Den Rest der 7,9 Millionen Euro Gesamtkosten finanzierte Van der Bellen aus Spenden.

Während der nunmehrige Bundespräsident drei Millionen Euro an Spenden meldete, stehen bei der Grünen Partei traditionell wenig Spenden in der Bilanz. 2016 waren es 74.000 Euro und damit nur ein Brauchteil der Gesamteinnahmen von 20,5 Millionen Euro in Bund und Ländern. Der Großteil der Einnahmen stammte aus der staatlichen Parteienförderung (16,6 Millionen Euro bzw. 80 Prozent). Allein die Bundespartei erhielt 3,9 Millionen Euro Parteienförderung (bei Gesamteinnahmen von 6,2 Millionen Euro). Zu beachten ist allerdings, dass der Rechenschaftsbeicht den Stand 2016 wiedergibt. Seit dem Rauswurf aus dem Nationalrat im Herbst des Vorjahres fließt an die Grüne Bundespartei keine Parteienförderung mehr.

Haselsteiner weiter Großspender der Neos

Ebenfalls veröffentlicht wurde die Bilanz der Neos. Sie kamen 2016 nur auf ein Viertel der Finanzkraft der Grünen - mit Gesamteinnahmen von fünf Millionen Euro, davon 2,2 Millionen Euro im Bund und 2,4 Millionen Euro in Wien. Auch bei den Neos macht die Parteienförderung den Großteil der Einnahmen aus (3,6 Millionen Euro bzw. 72 Prozent). Weitere acht Prozent der Einnahmen stammen aus Spenden (381.734 Euro). Größter Einzelspender war der Bau-Industrielle Hans-Peter Haselsteiner mit 150.250 Euro.

Weiter warten heißt es auf die Rechenschaftsberichte von ÖVP, SPÖ und FPÖ. Die Bilanzen der drei Großparteien sind laut Rechnungshof in Arbeit und sollen im Spätherbst veröffentlicht werden. Bis dahin müssen die Parteien übrigens auch die Rechenschaftsberichte für das Nationalrats-Wahljahr 2017 an den Rechnungshof schicken. Deren Veröffentlichung dürfte dann aber erst 2019 erfolgen.

