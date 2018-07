Juncker zu FPÖ-Aussagen: "Auf euren Kleinkram lach ich"

EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker hat mit Spott auf die Rücktrittsaufforderungen und Kritik der FPÖ an seiner Person reagiert. "Auf euren Kleinkram lach ich", sagte Juncker in Anspielung auf ein literarisches Zitat am Mittwoch auf eine entsprechende Frage in Brüssel. (Das Zitat stammt aus den "Dachstuben-Stimmungen" von Christian Morgenstern, Anm.)

Juncker betonte ironisch, er wundere sich, wie viele medizinisch geschulte Experten für Ischias es in Österreich gebe. Er habe beim Nato-Gipfel Ischias-Probleme und zusätzlich Krämpfe in den Beinen gehabt. Auch wenn andere seinen Gesundheitszustand kommentierten, sei dies kein Grund für ihn, dies auch zu tun.

Juncker forderte auf Fragen, ob Alkohol dabei im Spiel war, "Respekt". Er sei wirklich beeindruckt, wie groß das Interesse an dieser Randfrage sei.

Der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen hatte die Aussagen der Freiheitlichen scharf verurteilt: Sie würden dem Ansehen der Republik schaden. Die FPÖ argumentierte mit dem Recht auf Meinungsfreiheit.

(APA)