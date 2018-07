„Zerstörung der Gesellschaft“: Unmut in ÖVP wächst

In der ÖVP war es immer gute Tradition, den eigenen Parteiobmann öffentlich zu kritisieren. Sebastian Kurz wurde davon bisher weitgehend verschont – wohl aus Dankbarkeit über den lange ersehnten Wahlsieg im Herbst. Doch damit scheint es nun, nach sieben Monaten Regierungskoalition mit der FPÖ, vorbei zu sein.

Im ÖAAB, dem schwarzen Arbeitnehmerbund, regt sich Widerstand. Manche sprechen bereits von einem Aufstand. Anlass ist das neue Arbeitszeitgesetz und vor allem auch die Vorgangsweise der Regierung bei der Umsetzung. In der Kritik stehen nicht nur Kanzler und Minister, sondern auch ÖVP-Klubchef August Wöginger, der gleichzeitig ÖAAB-Obmann ist, und der aus dem Arbeitnehmerbund kommende Generalsekretär der Partei, Karl Nehammer.

Karl Kapplmüller, Chef der ÖVP-Gewerkschafter (FCG) bei den Metallern, kündigt im „Presse“-Gespräch seinen Austritt aus dem ÖAAB an: „Ich werde meinen Mitgliedsbeitrag nicht mehr bezahlen.“ Und er ist damit nicht allein. Als Betriebsratschef in einem oberösterreichischen Unternehmen mit 6600 Mitarbeitern (Engel) weiß er, wovon er spricht: Im Bezirk Perg hätten bereits viele Enttäuschte den ÖAAB verlassen – viele weitere würden folgen.

Besonders verärgert ist Kapplmüller über seinen oberösterreichischen Landsmann Wöginger: „Er ist für mich die große Enttäuschung. Dass sich einer in der Politik so ändern kann und als ÖAAB-Chef hauptsächlich nur mehr Arbeitgeberinteressen vertritt, ist ein Wahnsinn.“ Als Fraktionsvorsitzender sei er viel in den Bundesländern unterwegs. Die Stimmung bei den schwarzen Arbeitnehmervertretern sei durchwegs schlecht, so Kapplmüller.

Ähnliches berichtet