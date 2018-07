Martha Bißmann: „Das war strukturelles Mobbing“

Nächster Krach bei der Liste Pilz und die "persönliche Erklärung" des Listengründers

Der Abgeordnete Alfred Noll kritisiert Parteigründer Peter Pilz in einem Internetposting. Die Rückkehr von Pilz in den Nationalrat ist weiter ungeklärt. Pilz hingegen veröffentlichte am Montagabend eine "persönliche Erklärung".