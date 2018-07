Ehemaliger Bundesminister Herbert Moritz in Salzburg verstorben

Der frühere Bundesminister für Unterricht, Sport und Kultur, Herbert Moritz (SPÖ), ist am Freitag in Salzburg im 92. Lebensjahr gestorben. Das teilte seine Familie am Sonntag mit. Moritz war Journalist und später Chefredakteur des Demokratischen Volksblattes, der Parteizeitung der SPÖ Salzburg. 1969 wurde er als Landesrat für Kultur, Soziales und Naturschutz in die Salzburger Landesregierung berufen.

Von 1976 bis 1984 war Moritz erster Landeshauptmannstellvertreter von Salzburg. In der Zeit von 1984 bis 1986 wurde ihm in der Bundesregierung Sinowatz/Steger die Funktion des Bundesministers für Unterricht, Sport und Kultur übertragen. Moritz war auch langjähriges Mitglied und zweimaliger Vorsitzender des Kuratoriums der Salzburg Festspiele.

(APA)