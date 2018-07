Jeder soll Wahlen anfechten können

Wien. Wahlkarten, die nicht ankommen. Parteien, die nur mehr schwerlich Beisitzer finden. Oder auch das harte Los jener Kandidaten, die ohne große Unterstützung der Parteiführung ein politisches Amt erhalten wollen. Es sind Probleme wie diese, über die am 13. September auf Expertenebene im Parlament debattiert wird. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) lud dazu die Verfassungssprecher der Parteien, aber auch Vertreter der Zivilgesellschaft ein. Mit an Bord: die von Wahlrechtsexperten gegründete Initiative "wahlbeobachtung.org", die mit einer Reihe von Reformideen aufwarten will.



1. Geringere Hürden für den Parlamentseinzug per Vorzugsstimme.



„Das Vorzugsstimmensystem ist zu kompliziert“, sagt Armin Rabitsch von wahlbeobachtung.org über die geltenden Regeln. Und es sei in Österreich zu schwer, als Kandidat mit Vorzugsstimmen ins Parlament zu kommen, meint Rabitsch, der sich für die UNO und die OSZE schon mit dem Wahlrecht in mehreren Ländern beschäftigt hat.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.07.2018)