Grasser-Prozess: "Mausetote" Mails und der Fahrplan der Richterin

Am morgigen Mittwoch findet der 47. Verhandlungstag im Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP), Walter Meischberger, Peter Hochegger und andere Angeklagte statt. Danach geht der Prozess in eine längere Sommerpause. Der nächste Verhandlungstag ist dann erst wieder am 18. September angesetzt. Die Anklage wirft Grasser und anderen Korruption bei der Privatisierung der Bundeswohnungen (Buwog unter anderem) und bei der Einmietung der Finanz in den Linzer Terminal Tower vor. Bis auf den teilgeständigen Hochegger haben alle Angeklagten die Vorwürfe zurückgewiesen und plädieren auf nicht schuldig.

Seit 19. Juni ist der Hauptangeklagte Grasser am Wort. Nach einer Darstellung zu den Anklagevorwürfen aus seiner Sicht, in der er jede Schuld von sich wies, wurde der Ex-Finanzminister fünf Verhandlungstage von Richterin Marion Hohenecker befragt.

Nach Grasser sind noch die Einvernahmen von zwei Angeklagten ausständig: Der Schweizer Vermögensverwalter Norbert W. und der frühere Anwalt von Meischberger, Gerald Toifl, müssen noch befragt werden. Neben der Richterin können auch die übrigen Mitglieder des Schöffensenats, die zwei Oberstaatsanwälte, die Privatbeteiligtenvertreter und die Verteidiger Fragen an die Angeklagten stellen.

"Mausetot" und Meischberger in den Medien

Am Wochenende gab es im ORF-Radio und im "Standard" Berichte über neue Ermittlungsakten im Grasser-Prozess. Über die Zulassung des Polizeiberichts zum Prozess muss die Richterin erst entscheiden, denn einige Anwälte haben beantragt, die Akten nicht zuzulassen. Darin geht es etwa um einen Mail-Verkehr vom September 2009, kurz nach Bekanntwerden der Buwog-Affäre, zwischen Toifl und einer Steuerberaterin. Sollte Grassers Depot geöffnet werden, sei er "mausetot" und könne auswandern, meinte Toifl darin. Grassers Verteidiger sehen in der Korrespondenz nichts Belastendes für ihren Mandanten. Den Ermittlern werfen sie vor, sie würden unzulässigerweise Beweise würdigen.

Der Zweitangeklagte Meischberger zog unterdessen im "Kurier" eine Zwischenbilanz: "Nach Faktenlage und Prozessverlauf nach 46 Verhandlungstagen wäre für mich alles andere als ein Freispruch eine große Überraschung", sagte er in dem Interview. Sein großer Fehler sei es gewesen, die Buwog-Millionenprovision nicht zu versteuern. Jetzt habe er für die 7,5 Millionen Euro Provision bereits fast vier Millionen Euro Steuern gezahlt. Dem teilgeständigen Hochegger wirft Meischberger "Lügen" vor. Meischberger bekommt für den Prozess Verfahrenshilfe.

