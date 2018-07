Warum die schwarzen Länder gespalten sind

Wien. Ein Blick auf die Länder-Stellungnahme zu den gekürzten Finanzspritzen des Bundes für die Kinderbetreuung verrät ziemlich viel über die aktuellen Allianzen in der ÖVP. Drei schwarze Bundesländer, nämlich Vorarlberg, Oberösterreich und die Steiermark, unterzeichneten den an die Bundesregierung adressierten Brief gemeinsam mit den SPÖ-Kollegen aus Wien, Kärnten und dem Burgenland.



Die restlichen drei Länder, allesamt von der ÖVP dominiert, machten bei dieser Großen Koalition nicht mit. Niederösterreich, Salzburg und Tirol schickten lieber eigene Stellungnahmen nach Wien, weil ihnen die gemeinsame zu polemisch war, wie es hieß. So weit die offizielle Begründung.

