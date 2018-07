Kinderbetreuung: Die Länder fürchten um „ihr“ Geld

Wien. Die Länder wollen mit dem Bund „auf Augenhöhe“ verhandeln, wie sie mantraartig wiederholen. Die türkis-blaue Bundesregierung scheint daran allerdings nur wenig Interesse zu haben. Das hat sich sowohl bei der Ankündigung, die Kompetenzen zwischen Bund und Ländern neu aufzuteilen, als auch bei der jetzigen Diskussion um den Ausbau der Kinderbetreuung gezeigt.

Das hat die Länder verärgert. Sechs davon hat das zu einer gemeinsamen kritischen Stellungnahme veranlasst. Den übrigen drei war diese, wie es offiziell hieß, zu polemisch formuliert (siehe Seite 2). Das zehnseitige Papier, das der „Presse“ vorliegt, ist tatsächlich nicht zimperlich formuliert. Darin wird kritisiert, dass sich der Bund „zunehmend von einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit (. . .) verabschiedet“ hat. Es gebe keine gemeinsame Ausarbeitung von Verträgen und „unangemessen kurze Stellungnahmefristen“. Gesprächstermine würden außerdem stets „in letzter Minute festgelegt“. All das – und vermutlich auch so manch geplanter finanzieller Einschnitt – habe unter den Ländern für „Verwunderung und Missfallen“ gesorgt.

Ein Überblick über die strittigen Verhandlungspunkte:

Kinderbetreuung

Bei der Kinderbetreuung geht es vorrangig ums Geld. Familienministerin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) hat den Ländern in den Verhandlungen zu einer neuen 15a-Vereinbarung 110 Millionen Euro pro Jahr für den Ausbau der Kinderbetreuung, für die Sprachförderung und den Gratiskindergarten in Aussicht gestellt. Bisher sind es allerdings etwas mehr 140 Millionen gewesen. Den Ländern würde in den nächsten drei Jahren dadurch jährlich ein Minus von 30 Millionen Euro entstehen. Das ist für die Länder inakzeptabel.

Das trifft auch auf die strengeren Vorgaben des Bundes zu. Die Länder werden ab nun etwa dazu verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die Kinderbetreuungsquote pro Jahr um zwei Prozentpunkte steigt. Zudem soll der Anteil der Kinder, die eine Einrichtung besuchen, die sich mit einem Vollzeitjob der Eltern vereinbaren lässt, jährlich um einen Prozentpunkt wachsen. Dadurch soll es nach dem Willen des Bundes bessere Öffnungszeiten und weniger Schließtage geben.

Der Bund macht auch bei der Sprachförderung im Kindergarten konkrete Vorschriften. Innerhalb eines Kindergartenjahres soll sich der Anteil der Kinder, die einen Sprachförderbedarf haben, um 40 Prozent verringern. Dadurch sollen künftig weniger Schulanfänger als außerordentliche Schüler, die aufgrund ihrer schlechten Deutschkenntnisse nicht benotet werden können, eingestuft werden müssen. Auch das ist mit einem Zahlenwert definiert.

Die Länder lehnen all diese Vorgaben, wie es in der Stellungnahme heißt, „in Anbetracht der völlig unrealistischen Zielsetzung entschieden ab.“ Die Kriterien seien „völlig praxisfern“, „überbürokratisiert“ und „nicht erreichbar“. Die „zwanghaft anmutenden Kontrollinstrumente“ seien außerdem „nicht zielführend“. Was auch dahinter steckt: Die Länder wollen keine Macht abgeben.

Doch genau dazu wären sie gezwungen. Denn der Bund verlangt das vorgestreckte Geld, falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, zurück. In Stein dürfte das alles noch nicht gemeißelt sein. Angesichts zunehmender Kritik hat sich Familienministerin Bogner-Strauß am Dienstag bei dem einen oder anderen Punkt verhandlungsbereit gezeigt.

Lehrer

In den laufenden Verhandlungen zwischen Bund und Ländern geht es nicht nur um die Kinderbetreuung. Sondern auch um die Bezahlung der Landeslehrer. Die Bundesregierung legt sich auch hier mit den Ländern an. Sie sollen künftig für zusätzliche Lehrer tiefer in die Tasche greifen. So sieht es ein vom Bildungsministerium vorgelegter Entwurf zur sogenannten Landeslehrercontrollingverordnung vor.

Das ist nicht nur ein komplizierter Begriff, sondern auch ein kompliziertes System. Der Bund legt im Stellenplan jährlich fest, wie viele Lehrer die Länder anstellen dürfen. Die Länder können diese Zahl überschreiten. Die zusätzlich angestellten Lehrer werden „Überhang-Lehrer“ genannt. Im Schuljahr 2016/17 hat es österreichweit beispielsweise 1600 solcher „Überhang-Lehrer“ gegeben. Im kleinen Vorarlberg wurden besonders viele, nämlich rund 500 Pädagogen mehr angestellt, als der Stellenplan zuließ (siehe Grafik).

Das kostet etwas – und zwar nicht nur die Länder, sondern auch den Bund. Der streckt das Geld für diese Lehrer nämlich vor. Die Länder müssen es nach Jahresabschluss zurückzahlen. Das tun sie allerdings nicht zur Gänze. Sie refundieren dem Bund das Gehalt eines Junglehrers – nach altem Dienstrecht. In der Praxis werden allerdings auch dienstältere und damit teurere Lehrer eingestellt. Außerdem ist das Einstiegsgehalt eines Junglehrers im neuen Dienstrecht höher. De facto bleibt der Bund deshalb auf mehreren Millionen Euro sitzen. Allein im Jahr 2016/17 sind es 36,9 Millionen gewesen.

Dem will die Regierung einen Riegel vorschieben. Die Länder stellen sich auch hier quer. „Eine solche Junktimierung wird im Sinne einer ,unerlässlichen qualitätsvollen inhaltlichen Auseinandersetzung abgelehnt', heißt es dazu in der Stellungnahme lapidar. Generell sei eine Vermischung von Kindergarten- und Schulthemen „abzulehnen“.

Kopftuchverbot

Mit der Kinderbetreuung wird übrigens nicht nur das Landeslehrercontrolling verknüpft, sondern auch die Einführung eines Kopftuchverbots im Kindergarten. Das lehnen die Länder ebenso ab. Es liege, wird in dem Länder-Papier kritisiert, noch keine „eingehende Prüfung einer solchen Regelung hinsichtlich Verfassungskonformität“ vor. Außerdem würden sich bei der „Umsetzbarkeit und Zweckmäßigkeit von Verwaltungsstrafen“ Fragen stellen. Ohnehin sei die „Relevanz in der elementarpädagogischen Praxis nicht ersichtlich“.

Das ist harsche inhaltliche Kritik. Es scheint den Ländern offenbar nicht immer ums Geld zu gehen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.08.2018)