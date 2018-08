Kristina Janjic neue Landesgeschäftsführerin der Neos Niederösterreich

Die Neos Niederösterreich haben seit Mittwoch eine Landesgeschäftsführerin: Kristina Janjic, 39-jährige Unternehmensberaterin, ist laut Landessprecherin Indra Collini ein "Wirtschaftsprofi mit Management-Qualitäten". Sie werde die pinke Landesorganisation nunmehr als "Fachfrau für den Organisations- und Strukturaufbau" unterstützen.

Im Fokus haben die Neos bereits die Gemeinderatswahlen 2020. Die Partei wolle weitere Wurzeln schlagen und wachsen, so Collini. Im Hinblick auf die kommunalen Urnengänge werde es darum gehen, "so viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter wie möglich zu gewinnen", ergänzte die Landesgeschäftsführerin.

Janjic bringt laut Neos mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Unternehmensberatung mit. Sie war zuletzt Senior Managerin bei KPMG in Wien und London. Davor war sie in leitender Position bei Aiesec tätig, einer Nonprofit-Organisation, die sich der Entfaltung des unternehmerischen Potenzials und der gesellschaftlichen Verantwortung junger Menschen widmet. Janjic hat Wirtschaftswissenschaften in Linz studiert.

(APA)