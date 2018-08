Ehemaliger Salzburger Landesrat Josef Oberkirchner verstorben

Der ehemalige Salzburger SPÖ-Landesrat Josef Oberkirchner ist in der Vorwoche im 86. Lebensjahr gestorben. Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf informierte am Mittwoch in einer Aussendung über das Ableben des Politikers. Oberkirchner war von 1976 bis 1989 als Landesregierungsmitglied für die Bereiche Soziales, Umweltschutz und Nationalpark zuständig. Von 1971 bis 1976 war er Landtagsabgeordneter.

Der gebürtige Pinzgauer verstarb am 24. Juli, drei Tage vor seinem 86. Geburtstag. "Mit Josef Oberkirchner verliert das Land eine prägende, politische Persönlichkeit, deren verdienstvolles Wirken unvergessen bleiben wird. Unser Mitgefühl und unsere Anteilnahme gilt den trauernden Angehörigen", erklärte Pallauf.

Josef "Sepp" Oberkirchner wurde am 27. Juli 1932 in St. Martin bei Lofer (Pinzgau) geboren. 1958 wurde er Parteimitglied der SPÖ. Der gelernte Werkzeugmacher engagierte sich jahrelang für die Gewerkschaft und war auch SPÖ-Landesparteisekretär, Obmann der Salzburger Naturfreunde und Präsident der Gesellschaft "Rettet das Kind" in Salzburg. Oberkirchner erhielt 1989 den Ring des Landes Salzburg, die höchste Auszeichnung des Landes, und 1986 das Große Ehrenzeichen.

(APA)