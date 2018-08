Was wäre, wenn Kern geht?

Wien. In der SPÖ Burgenland sind die Vorbereitungen für den Generationenwechsel von Hans Niessl zu Hans Peter Doskozil längst angelaufen. Und zwar nicht nur für den Landesparteitag am 8. September in Oberwart, sondern auch schon für die Zeit danach. Die Übergabe der Partei wird von einer Doskozil-Kampagne begleitet, die gleichzeitig die Kulisse für den nächsten Schritt ist: den Wechsel an der Landesspitze, der im ersten Quartal 2019 über die Bühne gehen wird – rechtzeitig vor der Landtagswahl im Frühjahr 2020.



Allerdings gibt es noch einen Unsicherheitsfaktor – und der heißt Christian Kern. Was, wenn sich der Ex-Kanzler doch entschließen sollte, beim Bundesparteitag am ersten Oktoberwochenende nicht mehr für den SPÖ-Vorsitz zu kandidieren, und stattdessen sein berufliches Glück in der Privatwirtschaft sucht?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.08.2018)