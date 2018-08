Korruptionsstaatsanwaltschaft will gegen Kira Grünberg ermitteln

Die Wirtschafts und Korruptionsstaatsanwalt ersucht den Nationalrat, die Immunität von Kira Grünberg aufzuheben, um ermitteln zu können. Grund: Opel schenkte ihr im November 2017 - als sie schon Abgeordnete war - ein behindertengerechtes Auto im Wert von 40.000 Euro.

Grünberg nahm das Geschenk an - und argumentierte, dass ihr das Auto bereits im Jahr 2015 beim Tag des Sports angeboten worden sei. Es hätte nun eben zwei Jahre gedauert, bis es geliefert worden sei. Nach massiver Kritik bot Grünberg dann an, das Auto zu kaufen. Auf "Presse"-Anfrage im ÖVP-Parlamentsklub hieß es nun, dass dieser Kauf aber nicht zustande kam. Es sei nicht möglich gewesen, weil das Auto ein Sponsorengeschenk an die Sporthilfe war.

Grünberg habe sich daraufhin vorgenommen, 40.000 Euro zusammenzusparen und an eine karitative Organisation zu spenden. Die Hälfte der Summe habe sie schon zusammen, Anfang nächsten Jahres werde sie die Spende übergeben. Auch der Ethikrat der ÖVP beschäftigte sich mit dem Fall, sieht diesen aber nun als erledigt an.

Mit diesem Bild bewarb Opel 2017 die Übergabe des Autos an Grünberg. – Opel Automobile GmbH

Staatsanwaltschaft ermittelt trotzdem

Anders sieht das aber offenbar die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Im Schreiben steht vom 16. Juli 2018 steht:

"Nach der Entschließung des Nationalrates vom Mai 2009, ist ein Zusammenhang mit der politischen Tätigkeit eines Abgeordneten nach Ansicht des Nationalrates jedenfalls auszuschließen, wenn die inkriminierte Handlung eindeutig vor der Zeit gesetzt wurde, in der er ein Mandat innehatte, bzw. diese Handlung auch nicht im Zusammenhang mit dem Wahlkampf zur Erlangung dieses Mandats gesetzt wurde.

Die Entscheidung über die Zurverfügungsstellung des Fahrzeuges wurde zwar bereits im Jahr 2015 getroffen, die tatsächliche Übergabe des Fahrzeuges erfolgte jedoch erst im November 2017, somit in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit dem Einzug der Erstverdächtigen in den Nationalrat, sodass ein Zusammenhang mit ihrer politischen Tätigkeit nach ha. Ansicht nicht offensichtlich auszuschließen ist."

Der Immunitätsausschuss wird nun entscheiden, ob man den Wünschen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft entsprechen will. Im ÖVP-Parlamentsklub sieht man den Ermittlungen jedenfalls gelassen entgegen.