Platter: "Westachsen"-Landeschefs keine "Reformverweigerer"

Tirols Landeshauptmann und ÖVP-Chef Günther Platter will sich nicht das Etikett "Reformverweigerer" umhängen lassen. "Es liegt in der Natur der Sache, dass ein Landeshauptmann darauf achtet, wie sich die Vorhaben auf die Länder auswirken", sagte er am Mittwoch. Der Hintergrund: Kritik an der sogenannten "Westachse" – gemeint sind die ÖVP-geführten Länder Vorarlberg, Tirol und Salzburg.

So hatte Tirols FPÖ-Chefs Markus Abwerzger erst zu Wochenbeginn gemeint, die "Westachsen"-Landeshauptleute seien Vertreter der "schwarzen ÖVP-alt" und "Störfaktoren" für die türkis-blaue Bundesregierung. Platter konterte dem nun: Abwerzger sei nicht Landeshauptmann, daher könne er auch die Position eines Landeschefs nicht nachvollziehen: "Wir leben in einem Staat, in dem Föderalismus eine große Rolle spielt. Und wir haben die Aufgabe, auf die Länder zu schauen und darauf, welche Interessenskonflikte vorhanden sind." Prinzipiell sei er mit der Arbeit der neuen Bundesregierung "sehr zufrieden", betonte Platter.

Angesprochen auf die öffentlich ausgetragenen Meinungsunterschiede zwischen dem Tiroler AAB mit Landesrätin Beate Palfrader und AK-Chef Erwin Zangerl auf der einen Seite und dem Wirtschaftsbund mit Franz Hörl auf der anderen Seite, meinte Platter: "Es ist ein riesiger Vorteil, dass in der Tiroler Volkspartei verschiedene Interessen abgebildet sind. " Auf die Frage, ob nicht ein Machtwort seinerseits nötig sei, antwortete der 64-Jährige: "Ich weiß, was intern zu sagen ist."

Lob für Verkehrsminister Hofer

Für Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) , konkret für dessen Unterstützung bei den Tiroler Antitransit-Maßnahmen, gab es von Platter lobende Worte: "Wir erfahren einen 100-prozentigen Rückhalt durch den Verkehrsminister und durch Bundeskanzler Sebastian Kurz.“ Obwohl durch die Lkw-Blockabfertigungen Bewegung in die Transit-Frage gekommen sei, "müssen wir noch wesentlich weiterkommen", betonte Platter. Daher gelte es, das Tempo zu erhöhen. Demnächst soll ein neuer Dosierkalender mit Blockabfertigungen präsentiert werden.

Als nächstes Ziel gab Platter an, bald eine Steuerautonomie für Länder in Angriff nehmen zu wollen. "Ich traue das der derzeitigen Bundesregierung zu", sagt er. Aktuell gebe es ein Zeitfenster, denn die jetzige Koalition zeige die Bereitschaft, "offensiv" in solche Prozesse hineinzugehen. Insbesondere bei Finanzminister Hartwig Löger und Justiz- und Reformminister Josef Moser (beide ÖVP) orte er großes Interesse.

(APA/Red.)