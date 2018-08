Das steirische SPÖ-Dilemma

Wien/Graz. Die Schlagzeilen der vergangenen Wochen lassen darauf schließen, dass sich Josef Muchitsch noch keinen Sommerurlaub gegönnt hat. Seit Anfang Juli hat der SPÖ-Sozialsprecher und Bau-Holz-Gewerkschafter unter anderem gegen den Zwölf-Stunden-Tag demonstriert, der Regierung einen „heißen Herbst“ versprochen, Sympathien für ein Volksbegehren zu den neuen Arbeitszeiten bekundet, hitzefreie Tage für Bauarbeiter gefordert, sich um das AMS-Budget gesorgt und Sozialministerin Beate Hartinger-Klein für alles Mögliche kritisiert.



Kurzum: Kein SPÖ-Politiker war zuletzt präsenter als Josef Muchitsch. Und manch einer in der Partei meint sogar, dass Josef Muchitsch noch nie so präsent war wie jetzt. Was Fragen aufwirft. Zum Beispiel nach seinen Motiven.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.08.2018)