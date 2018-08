AUVA bleibt erhalten: "Fitness-Programm gegen Verwaltungsspeck"

„Für das österreichische Sozialversicherungssystem ist heute ein sehr guter Tag.“ Mit diesen Worten präsentierte Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) am Montag die Reform der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA). Man habe es geschafft, ein „Fitness-Programm gegen Verwaltungsspeck“ zu konzipieren, „wir reformieren ein kränkelndes System“, betonte die Ressortchefin bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit AUVA-Obmann Anton Ofner geben und ÖVP-Klubobmann August Wöginger.

„Es waren teilweise keine leichten Verhandlungen – aber wir haben es geschafft, unter einem gewissen Druck – eine Lösung zu finden“, so Hartinger-Klein. Konkret bedeute das: Die AUVA bleibe als fünfter Träger erhalten. Unfallkrankenhäuser und Reha-Kliniken werden nicht geschlossen, die Verwaltung soll „ohne Kündigungen abgespeckt“ werden, die AUVA „schlanker, effizienter, leist- und handhabbarer werden“. Auch in bestehende Arbeitnehmerverträge werde nicht eingegriffen, bei Ärzten und Pfleger seien keine Personalkürzungen vorgesehen.

Und, betonte die Ministerin: „Ich gebe noch einmal eine Leistungsgarantie ab.“ Zugleich appellierte sie an SPÖ und ÖGB „die unverantwortliche Angstpolitik zu beenden“. Es werde keine Zweiklassenmedizin geben, „jeder Österreicher soll in allen Sparten versichert sein“, sagte Hartinger-Klein.

AUVA-Obmann Ofner ergänzte, die Einsparungsziele der Regierung (500 Millionen Euro) seien für die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt „durchaus herausfordernd“ gewesen. Er werde aber dem Vorstand empfehlen, am 21. August für die Reformpläne zu stimmen. ÖVP-Klubobmann Wöginger hielt fest, dass es sich bei der Reform um eine „Struktur- und keine Gesundheitsreform“ handele. Nun sei die AUVA am Zug, damit „dieses Gesamtpaket realisiert werden kann“.

AUVA-Betriebsversammlung: "Brutale Umverteilung"

Während der Reformpräsentation übten die Belegschaftsvertreter am Vormittag bei der Betriebsversammlung der AUVA in Wien scharfe Kritik an den Reformplänen. Das Vorgehen von Hartinger-Klein, just am Tag der Protestveranstaltungen eine Pressekonferenz einzuberufen, sei eine „Desavouierung“. Die geschäftsführende Vorsitzende der Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA-djp), Barbara Teiber, nannte den Protest „akut und bitter notwendig". Das Gesundheitssystem solle zerstört werden, weil Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) der Industrie eine halbe Milliarde Lohnnebenkosten schenken wolle - auf Kosten der Arbeitnehmer, unterstellte sie. „Das ist eine brutale Umverteilung von unten nach oben, zu denen, die es eh schon haben“, so Teiber.

Betriebsratsvorsitzender Rainer Hawlicek ergänzte, dass „der Vorstand der AUVA nicht wirklich beteiligt“ gewesen sei. Auch an der Informationspolitik von Ofner wurde beanstandet: Dieser sei „eine der größte der Enttäuschungen", sagte Vorstandsmitglied Anton Hiden.

