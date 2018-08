Ex-Team-Stronach-Mitarbeiter arbeiten bei Strache und Co.

Unter den Mitarbeitern so mancher freiheitlicher Regierungsmitglieder finden sich Personen, die einst für das Team Stronach tätig waren. Wie der "Standard" berichtet werden im Kabinett von Innenminister Herbert Kickl Renée Kanitz und Elke Müller geführt. Letztere leitete drei Jahre lang die Bundesgeschäftsstelle, Kanitz war in der Presseabteilung des Parlamentsklubs und in Niederösterreichs Landtagsklub angestellt.

Axel Ganster, ehemals im Salzburger Team Stronach aktiv, fungiert seit März als Sprecher von Sozialministerin Beate Hartinger-Klein. Ein weiterer Name auf der Liste: Regina Zeppelzauer, die von Jänner 2016 bis Ende 2017 in der Pressestelle des Teams Stronach tätig war.

Unter den Mitarbeitern von Heinz-Christian Strache, Vizekanzler und Bundesministerium für öffentlichen Dienst und Sport, findet sich Christian Günther. Er war zuvor in der Team-Stronach-Akademie beschäftigt. Pressesprecher Konrad Weiß publizierte im Stronach-Verlag "Frank & Frei".

Hofer: "Personaldecke bei FPÖ ist dünn"

"Man sieht, dass die Personaldecke bei der FPÖ dünn ist", kommentiert der Politikberater Thomas Hofer dazu im "Standard". "De facto wurden Parteistrukturen leergeräumt, um große Kabinette zu füllen – und man misstraut der Beamtenschaft."

(Red.)