Wo ist nur die Wiener FPÖ geblieben? Eine Spurensuche

Was ist los mit der FPÖ Wien? Ist sie als Ganzes in den Sommerurlaub abgetaucht? Hat sie den Schock, ihren offiziellen Stadtparteichef und früheren selbst ernannten Bürgermeisterkandidaten, Heinz-Christian Strache, in das Vizekanzleramt „verloren“ zu haben, noch immer nicht verwunden?



Jedenfalls war es zuletzt relativ ruhig um die mit ziemlichem Abstand stärkste Wiener Oppositionspartei geworden (die bei der Wahl 2015 drei Mal so viele Wähler wie die ÖVP mobilisieren konnte). Am Freitag, werden aber wieder alle Kräfte gebündelt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.08.2018)